У Конго пасажирський літак впав на будинки: багато жертв

У місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго в неділю, 24 листопада, пасажирський літак розбився, врізавшись у будинки.

У результаті катастрофи загинули щонайменше 24 особи, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Серед жертв опинилися жителі району Мапендо, включаючи чотирьох членів сім'ї. На борту повітряного судна знаходилися 17 пасажирів і два члени екіпажу.

Фото з місця падіння літака ВВС

Краху зазнав літак із двома турбогвинтовими двигунами Dornier-228, що належить приватному перевізнику Busy Bee.

Губернатор Північного Ківу Нзанзу Касівіта розповів, що вранці лайнер "пропустив" свій зліт із міського аеропорту. Він розбився приблизно через хвилину після того, як піднявся в повітря.

Фото з місця падіння літака twitter.com/aa_balkans

Літак повинен був вилетіти в Бені, за 350 км на північ від Гоми. Причина аварії поки неясна, попередньо, у Dornier-228 сталася відмова двигуна відразу після зльоту.

Відзначається, що в ДР Конго відносно часто відбуваються авіаційні події на тлі слабких стандартів безпеки та поганого технічного обслуговування. Усім комерційним перевізникам країни заборонено працювати в Європейському Союзі.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0 - AFP news agency (@AFP) 24 листопада 2019 р

#RDCongo On craint que plusieurs personnes aient été tuées après qu'un avion de transport de passagers de la compagnie Busy Bee, embarquant environ 17 personnes se soit écrasé juste après son décollage à #Goma, en République démocratique du #Congo #RDC pic. twitter.com/Usn42wte8W - Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 24 листопада 2019 р

Breaking - moment plane crashes into a crowded neighborhood of Goma in #congodrc, local media reporting at least 23 dead. Airline, busybee, was flying 17 passengers to Butembo. I had looked at the option of booking this flight. Many stuck in Beni and Butembo due to protests pic.twitter.com/kqmTHnBgQM - Monica Villamizar (@monica_vv) 24 листопада 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Московській області РФ легкомоторний літак звалився в річку Оку, в результаті чого загинули дві особи.

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