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24 листопада • оновлено в 17:33
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У Конго пасажирський літак впав на будинки: багато жертв

4.4т
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У місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго в неділю, 24 листопада, пасажирський літак розбився, врізавшись у будинки.

У результаті катастрофи загинули щонайменше 24 особи, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Серед жертв опинилися жителі району Мапендо, включаючи чотирьох членів сім'ї. На борту повітряного судна знаходилися 17 пасажирів і два члени екіпажу.

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Фото з місця падіння літака

Фото з місця падіння літака

ВВС

Краху зазнав літак із двома турбогвинтовими двигунами Dornier-228, що належить приватному перевізнику Busy Bee.

Губернатор Північного Ківу Нзанзу Касівіта розповів, що вранці лайнер "пропустив" свій зліт із міського аеропорту. Він розбився приблизно через хвилину після того, як піднявся в повітря.

Фото з місця падіння літака

Фото з місця падіння літака

twitter.com/aa_balkans

Літак повинен був вилетіти в Бені, за 350 км на північ від Гоми. Причина аварії поки неясна, попередньо, у Dornier-228 сталася відмова двигуна відразу після зльоту.

Відзначається, що в ДР Конго відносно часто відбуваються авіаційні події на тлі слабких стандартів безпеки та поганого технічного обслуговування. Усім комерційним перевізникам країни заборонено працювати в Європейському Союзі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Московській області РФ легкомоторний літак звалився в річку Оку, в результаті чого загинули дві особи.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
розбився літак видео фотографии смерть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это ещё жертв минимум,повезло
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