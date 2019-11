У Конго пасажирський літак впав на будинки: багато жертв

У місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго в неділю, 24 листопада, пасажирський літак розбився, врізавшись у будинки.

У результаті катастрофи загинули щонайменше 24 особи, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Серед жертв опинилися жителі району Мапендо, включаючи чотирьох членів сім'ї. На борту повітряного судна знаходилися 17 пасажирів і два члени екіпажу.

Краху зазнав літак із двома турбогвинтовими двигунами Dornier-228, що належить приватному перевізнику Busy Bee.

Губернатор Північного Ківу Нзанзу Касівіта розповів, що вранці лайнер "пропустив" свій зліт із міського аеропорту. Він розбився приблизно через хвилину після того, як піднявся в повітря.

Літак повинен був вилетіти в Бені, за 350 км на північ від Гоми. Причина аварії поки неясна, попередньо, у Dornier-228 сталася відмова двигуна відразу після зльоту.

Відзначається, що в ДР Конго відносно часто відбуваються авіаційні події на тлі слабких стандартів безпеки та поганого технічного обслуговування. Усім комерційним перевізникам країни заборонено працювати в Європейському Союзі.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0

Breaking - moment plane crashes into a crowded neighborhood of Goma in #congodrc, local media reporting at least 23 dead. Airline, busybee, was flying 17 passengers to Butembo. I had looked at the option of booking this flight. Many stuck in Beni and Butembo due to protests pic.twitter.com/kqmTHnBgQM