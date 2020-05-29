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29 травня • оновлено в 17:14
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У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя

2.6т
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У Китаї провели дослідження, яке показало, що тварини не могли бути проміжним господарем коронавірусу, тому пандемія нібито не могла розпочатися з ринку морепродуктів в Ухані.

Такого висновку дійшов китайський Центр з контролю і профілактики захворювань, передає Science Alert. Так, зразки, зібрані у тварин на ринку, дали негативний результат на коронавірус, тож вони, як стверджують учені, не могли заразити покупців і бути проміжним господарем вірусу.

За словами директору Центру, який проводив дослідження, Гао Фу, уханський ринок нібито став "однією з жертв".

У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя

Як зазначається, дедалі більше досліджень підтверджують висновок Центру. Учені припускають, що вірус циркулював в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки. Опубліковані в січні дослідження показали, що перша людина з позитивним результат на коронавірус, ймовірно, інфікувалася близько 1 грудня, а симптоми з'явилися 8 грудня.

У Китай, де почався спалах коронавірусу COVID-19, для вивчення його походження поїде спеціальна місія Всесвітньої організації охорони здоров'я. Терміни відвідування місії поки організація не називає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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