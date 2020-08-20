У Китаї люди почали масово покидати місто через витік на хімзаводі: влада заперечує небезпеку

У Лешані (провінція Сичуань, Китай) стався витік невідомої речовини, можливо хлору, на хімічному заводі, через що люди почали масово покидати місто.

На вулицях утворилися величезні затори, пише The Epoch Times (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Затори в Лешані. The Epoch Times

Водночас Комуністична партія Китаю офіційно заявила, що жодних вибухів або НП на підприємствах нібито не відбулося. Як зазначило видання, це змусило інтернет-користувачів "бомбардувати" чиновників у соцмережах.

Користувачі повідомили про вибух на хімічному заводі в районі Уутунцяо в Лешані, в результаті чого стався витік отруйного газу.

Очевидець зняв хмару над місцевим заводом. Twitter / xiaomiwang

На відео, знятих очевидцями, видно, як велика кількість людей покидає місто на мотоциклах і автомобілях, а вулиці заповнені людьми, які хочуть евакуюватися.

Пізніше Комуністична партія визнала, що в центральному районі Уутунцяо наявний значний хімічний запах і туман, причина цього встановлюється.

Секретар районного комітету партії Чжан Гоцин заявив, що перевищень норми з фтористого і хлористому водню, хлору, аміаку, летких органічних сполук не зафіксовано.

Місцеві жителі зі свого боку стверджують, що відчули різкий запах ще 18 серпня. Вони також бачили білий дим, який піднімався над містом з боку моста Вутонг.

Лешань. Скрін відео

Скрін відео

全 城 人 逃离 时, 官方 还在 胡言乱语! @ 微 博 五 通 桥 消息, 8 月 20 日 上午 8 时许, 五 通 桥 沿 涌 斯 江 出现 的 刺激性 气味, 经 排查 现有 危 化 企业 均 未见 异常.从8点到11时,乐山市环境监测中心站,五通桥生态环境局对五通桥中心城区开展应急监测,所监测的氟化氢, VOCs,氯化氢,氯气,氨气指标均未出现超标数据pic.twitter. com / N0TxqsEe3H -吴文行wenxingwu (@wuwenhang) August 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася масштабна пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.

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