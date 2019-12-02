Всі поверхи, як факел: у Китаї пожежа охопила хмарочос. Лякаючі кадри

У понеділок, 2 грудня, в житловому кварталі міста Шеньян (Китай) розгорілася пожежа у висотному будинку.
Про це з посиланням на китайські телеканали повідомили користувачі Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Вогонь охопив практично всі поверхи будівлі. Найбільший удар припав по даху. Про жертв і постраждалих інформації немає.
У Китаї пожежа охопила хмарочос
Скріншот з відео
За даними Центрального телебачення Китаю, з зовнішніх стін будівлі відвалився теплоізоляційний матеріал. На місце загоряння прибули пожежники.
#BREAKING : Firefighters are battling a large fire at a residential block in the SR International New Town area of the Hunnan District in Shenyang City , China.- 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) December 2, 2019
CCTV pic.twitter.com/Pb0EtGKHnC
A fire burst out on Monday night in a residential department in Shenyang, Northeast China. Casualty is unknown as of now: CCTV pic.twitter.com/iLZsQQ9M2K #ENDEGO- Barbara Santana (@ Barbara96913515) December 2, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в китайській провінції Цзянсу вибухнув хімічний завод. У результаті НП загинуло шестеро осіб, ще 30 отримали поранення.
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