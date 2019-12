Всі поверхи, як факел: у Китаї пожежа охопила хмарочос. Лякаючі кадри

У понеділок, 2 грудня, в житловому кварталі міста Шеньян (Китай) розгорілася пожежа у висотному будинку.

Про це з посиланням на китайські телеканали повідомили користувачі Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вогонь охопив практично всі поверхи будівлі. Найбільший удар припав по даху. Про жертв і постраждалих інформації немає.

За даними Центрального телебачення Китаю, з зовнішніх стін будівлі відвалився теплоізоляційний матеріал. На місце загоряння прибули пожежники.

#BREAKING : Firefighters are battling a large fire at a residential block in the SR International New Town area of the Hunnan District in Shenyang City , China.

CCTV pic.twitter.com/Pb0EtGKHnC