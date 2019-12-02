Головна Новини
2 грудня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Всі поверхи, як факел: у Китаї пожежа охопила хмарочос. Лякаючі кадри

Читати матеріал російською

У понеділок, 2 грудня, в житловому кварталі міста Шеньян (Китай) розгорілася пожежа у висотному будинку.

Про це з посиланням на китайські телеканали повідомили користувачі Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вогонь охопив практично всі поверхи будівлі. Найбільший удар припав по даху. Про жертв і постраждалих інформації немає.

У Китаї пожежа охопила хмарочос

У Китаї пожежа охопила хмарочос

Скріншот з відео

За даними Центрального телебачення Китаю, з зовнішніх стін будівлі відвалився теплоізоляційний матеріал. На місце загоряння прибули пожежники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в китайській провінції Цзянсу вибухнув хімічний завод. У результаті НП загинуло шестеро осіб, ще 30 отримали поранення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Китай
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги