У Китаї озброєний чоловік захопив заручників: поліція застрелила його

У Китаї поліція застрелила озброєного чоловіка, який захопив трьох заручників.

Надзвичайна подія сталася в провінції Внутрішня Монголія в місті Хух-Хото, передає China News Service.

Зловмисник захопив людей вранці 12 січня і погрожував їх убити. Він був озброєний пістолетом і вибуховими пристроями.

Через кілька годин спецоперації правоохоронці ліквідували його, а також знешкодили вибухівку. Заручники не постраждали.

Китайська поліція, ілюстрація ntv

Як писав OBOZREVATEL, раніше в США влаштували криваву стрілянину в церкві, в результаті чого 2 прихожан були вбиті. На службу увірвався чоловік з дробовиком, його зміг ліквідував охоронець.

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