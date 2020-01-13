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13 січня • оновлено в 08:35
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У Китаї озброєний чоловік захопив заручників: поліція застрелила його

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У Китаї поліція застрелила озброєного чоловіка, який захопив трьох заручників.

Надзвичайна подія сталася в провінції Внутрішня Монголія в місті Хух-Хото, передає China News Service.

Зловмисник захопив людей вранці 12 січня і погрожував їх убити. Він був озброєний пістолетом і вибуховими пристроями.

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Через кілька годин спецоперації правоохоронці ліквідували його, а також знешкодили вибухівку. Заручники не постраждали.

Китайська поліція, ілюстрація

Китайська поліція, ілюстрація

ntv

Як писав OBOZREVATEL, раніше в США влаштували криваву стрілянину в церкві, в результаті чого 2 прихожан були вбиті. На службу увірвався чоловік з дробовиком, його зміг ліквідував охоронець.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Китай
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