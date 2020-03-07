У Китаї обвалився готель із хворими на коронавірус. Відео з місця НП

У Китаї, 7 березня, обвалився п'ятиповерховий готель із хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що в провінції Фуцзянь.
За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося вилучити 16 осіб з-під завалів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
За останніми даними, під завалами перебувають 70 осіб. Крім готелю, на першому поверсі будівлі розташовані магазини і кафе. На місці події працюють екстрені служби.
У Китаї обвалилася будівля готелю
Скріншот
Причина обвалення будівлі, а також кількість жертв і постраждалих наразі з'ясовується.
福建泉州,将近20层楼,一整栋楼全部倒塌,里面全是疫情隔离人员,这个豆腐渣工程, pic.twitter.com/2g6pDOHgwv-加油(@ hQoq6jUlOChw8ZK) March 7, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, у світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143.
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