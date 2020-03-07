У Китаї обвалився готель із хворими на коронавірус. Відео з місця НП

У Китаї, 7 березня, обвалився п'ятиповерховий готель із хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що в провінції Фуцзянь.

За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося вилучити 16 осіб з-під завалів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За останніми даними, під завалами перебувають 70 осіб. Крім готелю, на першому поверсі будівлі розташовані магазини і кафе. На місці події працюють екстрені служби.

У Китаї обвалилася будівля готелю Скріншот

Причина обвалення будівлі, а також кількість жертв і постраждалих наразі з'ясовується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, у світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143.

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