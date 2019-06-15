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У Китаї народилося дитинча-мутант із хоботом слона: фото і відео 18+

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У Китаї (провінція Юньнань) народилося порося з мордою слоненяти. Відросток на мордочці тварини нагадує хобот слона.

Крім того, порося видає звуки, схожі на дитячий плач, пише Daily Mail. Відзначається, що порося вижило, однак про стан його здоров'я невідомо. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жителі китайського села, в якому з'явилося дитинча-мутант, повідомили, що після народження тварину практично одразу заховали від зайвих очей.

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У Китаї народилося дитинча-мутант із хоботом слона: фото і відео 18+

Скріншот з відео

У Китаї народилося дитинча-мутант із хоботом слона: фото і відео 18+

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї свиня народила порося-мутанта з хоботом слона на лобі і "людським обличчям".

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Китай
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