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14 січня • оновлено в 12:02
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У Китаї автобус із пасажирами провалився під землю: багато жертв

1.6т
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У китайському місті Сінін міський автобус, що стояв на зупинці, провалився під землю. В результаті 6 осіб загинули, 16 осіб отримали травми, вони госпіталізовані.

Як передає REGNUM, після падіння автобуса відбувся вибух і почалася пожежа. Всі поранені були негайно доправлені у найближчий госпіталь для надання медичної допомоги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Від невідомого раніше вірусу в Китаї померла перша людина

У Китаї автобус пішов під землю

У Китаї автобус пішов під землю

Le Parisien

Наразі проводиться розслідування причин події.

За повідомленнями ЗМІ, Наньдацзе є дуже перевантаженою вулицею міста.

У Китаї автобус пішов під землю

У Китаї автобус пішов під землю

Le Parisien

У Китаї автобус пішов під землю

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Le Parisien

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї поліція застрелила озброєного чоловіка, який захопив трьох заручників.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Китай
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