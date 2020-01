У Китаї автобус із пасажирами провалився під землю: багато жертв

У китайському місті Сінін міський автобус, що стояв на зупинці, провалився під землю. В результаті 6 осіб загинули, 16 осіб отримали травми, вони госпіталізовані.

Як передає REGNUM, після падіння автобуса відбувся вибух і почалася пожежа. Всі поранені були негайно доправлені у найближчий госпіталь для надання медичної допомоги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наразі проводиться розслідування причин події.

За повідомленнями ЗМІ, Наньдацзе є дуже перевантаженою вулицею міста.

At least six people were killed after a vast sinkhole opened under a bus in northwestern China. The moment the ground gave way beneath the bus as it stopped to pick up passengers in the city of Xining, sending it head-first into a large hole. pic.twitter.com/tOrmjoogHW – hurriyatpk (@ hurriyatpk1) January 14, 2020

The bus has been lifted out of the sinkhole that expanded to an area of ~ 80 sqm within a few secs after a road collapse in Xining , #China. The accident has killed 6 people, and 4 others are still missing. (Video: CCTV) https://t.co/1eyVC9O93I pic.twitter.com/QuGcKhixOj – The Paper澎湃新闻(@thepapercn) January 14, 2020

Pedestrians in a busy Xining city street in northwest China capture the moment a gaping hole opens up in the road and swallows a bus. # 7NEWS https://t.co/N2GG8UVFuJ – 7NEWS Australia (@ 7NewsAustralia) January 14, 2020

