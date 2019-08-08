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У Киргизстані почався новий штурм резиденції експрезидента: перші подробиці

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У Киргизії в селі Кой-Таш 8 серпня розпочався новий штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Близько 15:30 (12:30 за київським часом) туди приїхала нова колона силовиків.

Через годину міліція почала поступово наближатися до будинку, оточеному кількома сотнями прихильників Атамбаєва, передає Kaktus.media з місця подій.

Оперативна передача інформації ускладнюється перебоями зі зв'язком та інтернетом. Прихильники колишнього президента скасували мітинг в Бішкеку і виїхали для підтримки своїх соратників в Кой-Таш.

У штабі Атамбаєва повідомили, що між мітингувальниками і правоохоронцями виникли сутички. Захисники колишнього глави республіки озброїлися пляшках і з горючою сумішшю, а правоохоронці застосували проти них спецзасоби.

Алмазбек Атамбаєв

Алмазбек Атамбаєв

tvc.ru

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Тема
Штурм будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва
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