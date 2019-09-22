У Кенії знайшли унікальну зебру-мутанта фото

У Національному парку Массаї Мара в Кенії було помічене лоша зебри з незвичайним забарвленням – темне у білий горошок.

Його вдалося сфотографувати фотографу Френку Лю, повідомляє National Geographic.

"На перший погляд, тварина, якій було, ймовірно, близько тижня, виглядала зовсім як інший вид", – згадує Лю.

унікальна зебра https://www.nationalgeographic.com

Першим лоша помітив Ентоні Тіра, гід із парку Масаї Мара. Він назвав його Тіра.

За словами Лю, смужки у зебри унікальні, як відбитки пальців, але дивне забарвлення Тіри може бути першим зареєстрованим прикладом подібного роду в парку Масаї Мара. Подібні лошата були помічені в дельті Окаванго в Ботсвані.

Причиною незвичайного забарвлення лоша є, найімовірніше, генетична мутація – псевдомеланізм.

Біолог із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Бренда Ларісон, що вивчає еволюцію смуг зебри, зазначила, що більшість зебр із таким незвичайним забарвленням, очевидно, довго не живуть.

Так, згідно з однією з теорій походження забарвлення шкіри зебр, смужки зебри розвивалися, щоб стримувати від укусів мух. Так, експерименти в польових умовах показали, що мухи не люблять приземлятися на смугастих поверхнях.

Якщо це так, Тірі буде важко відбиватися від мух, але якщо вона зможе дожити до дорослого віку, то цілком "впишеться" в стадо і налагодить нормальні взаємини з іншими зебрами. Дослідження, проведені в Південній Африці, показали, що зебри добре приймають родичів з незвичайними кольорами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Аргентині народилося теля з "обличчям людини". Така генетична мутація, ймовірно, була викликана забрудненням навколишнього середовища.

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