У Кенії знайшли унікальну зебру-мутанта фото

У Національному парку Массаї Мара в Кенії було помічене лоша зебри з незвичайним забарвленням – темне у білий горошок.
Його вдалося сфотографувати фотографу Френку Лю, повідомляє National Geographic.
"На перший погляд, тварина, якій було, ймовірно, близько тижня, виглядала зовсім як інший вид", – згадує Лю.
унікальна зебра
https://www.nationalgeographic.com
Першим лоша помітив Ентоні Тіра, гід із парку Масаї Мара. Він назвав його Тіра.
За словами Лю, смужки у зебри унікальні, як відбитки пальців, але дивне забарвлення Тіри може бути першим зареєстрованим прикладом подібного роду в парку Масаї Мара. Подібні лошата були помічені в дельті Окаванго в Ботсвані.
Причиною незвичайного забарвлення лоша є, найімовірніше, генетична мутація – псевдомеланізм.
Біолог із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Бренда Ларісон, що вивчає еволюцію смуг зебри, зазначила, що більшість зебр із таким незвичайним забарвленням, очевидно, довго не живуть.
Так, згідно з однією з теорій походження забарвлення шкіри зебр, смужки зебри розвивалися, щоб стримувати від укусів мух. Так, експерименти в польових умовах показали, що мухи не люблять приземлятися на смугастих поверхнях.
Якщо це так, Тірі буде важко відбиватися від мух, але якщо вона зможе дожити до дорослого віку, то цілком "впишеться" в стадо і налагодить нормальні взаємини з іншими зебрами. Дослідження, проведені в Південній Африці, показали, що зебри добре приймають родичів з незвичайними кольорами.
Last night a Maasai guide discovered an one of a kind genetically mutated baby zebra in Maasai Mara and named it after his surname - Tira. This morning we were one of the first ones to visit Tira ! Few years ago there was a similar case, however that zebra still maintained the stripes and brush -like tail. Tira, however, has patterns that appear as polka dots! ◼️⚪️ I hope the experts will look into this case and share some interesting discoveries soon ! @natgeo @natgeowild @natgeoyourshot
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Аргентині народилося теля з "обличчям людини". Така генетична мутація, ймовірно, була викликана забрудненням навколишнього середовища.
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