У Кенії терористи влаштував пекло в розкішному готелі: 15 жертв, 30 поранених. Фото і відео теракту

У Кенії в результаті збройного нападу на готель в Найробі загинули 15 осіб, щонайменше ще 30 отримали поранення, в тому числі - вагітна жінка.

Як передає Repubblica, в розкішному офісно-готельному комплексі Dusit D2, де часто зупиняються туристи, політики і бізнесмени, 15 січня прогримів вибух, після чого почалася перестрілка. Злочинців було не менше шести. Озброєні люди на машині зламали контрольно-пропускний пункт торгового центру Westlands, всередині якого знаходиться готель, і почали безладно стріляти в вестибюлі. Облога тривала кілька годин.

Представник Держдепу США заявив, що один із загиблих – американець, один – британець і 11 – кеннійцев. Решта загиблих були без документів.

Відомо, що відповідальність за напад взяла на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" з Сомалі.

Теракт в Кенії Рейтерс

Теракт в Кенії hivisasa

BREAKING: Somali armed group al-Shabab claim responsibility for attack in an upscale neighbourhood in the Kenyan capital, Nairobi. pic.twitter.com/erxTFpugMa - Al Jazeera News (@AJENews) 15 січня 2019 р

A gunfight is underway following a blast at Dusit Hotel and office complex in Nairobi's Riverside Drive. https://t.co/FFWd8tOHfZ - Horn Globe (@Horn_Globe) 15 січня 2019 р

Gunfire and explosion reported on 14 Riverside Drive off Chiromo Road, Nairobi, four cars destroyed; police on site https://t.co/OpoaIlEJaC pic.twitter.com/xAkYIYF37h - ktn (@KTNKenya) 15 січня 2019 р

