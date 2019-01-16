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У Кенії терористи влаштував пекло в розкішному готелі: 15 жертв, 30 поранених. Фото і відео теракту

1.4тЧитати матеріал російською

У Кенії в результаті збройного нападу на готель в Найробі загинули 15 осіб, щонайменше ще 30 отримали поранення, в тому числі - вагітна жінка.

Як передає Repubblica, в розкішному офісно-готельному комплексі Dusit D2, де часто зупиняються туристи, політики і бізнесмени, 15 січня прогримів вибух, після чого почалася перестрілка. Злочинців було не менше шести. Озброєні люди на машині зламали контрольно-пропускний пункт торгового центру Westlands, всередині якого знаходиться готель, і почали безладно стріляти в вестибюлі. Облога тривала кілька годин.

Представник Держдепу США заявив, що один із загиблих – американець, один – британець і 11 – кеннійцев. Решта загиблих були без документів.

Відомо, що відповідальність за напад взяла на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" з Сомалі.

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Теракт в Кенії

Теракт в Кенії

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня в столиці Афганістану стався страшний теракт. Загинули 4 людини, постраждали близько 90, включаючи 23 дітей.

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Місце
Кенія
Тег
теракт
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васильевич василий
васильевич василий
В Кении скоро будет как на Укнраине
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