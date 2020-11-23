У Карабасі на міні підірвалися полковник ЗС Азербайджану і російський військовий

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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У Карабасі підірвалися на міні військові

Внаслідок підриву міни в Нагірному Карабасі загинув полковник Збройних сил Азербайджану Бабек Самідлі, а також отримав поранення російський офіцер.

Про це повідомило Eurasia Diary з посиланням на Міноборони Азербайджану. Там відзначили, що також від вибуху постраждали чотири співробітники МНС невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".

Російського офіцера доправлено до лікарні в Баку, загрози його життю немає.

В Азербайджані Бабека Самідлі назвали людиною, яка "героїчно билася в боротьбі за Карабах".

Бабек Самідлі

Підрив міни стався під час роботи спільної групи з пошуку тіл загиблих у Тертерському районі.

У складі групи були російські військові, представники збройних сил Азербайджану, а також Міжнародного Комітету Червоного хреста.

Інцидент стався в районі села Суговушан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке набуло чинності з 10 листопада.

  • Документ серед іншого передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

  • Миротворці РФ увійшли в Карабах через Вірменію.

  • Основу російського контингенту, який вилетів у Нагірний Карабах виконувати роль миротворців, складають контрактники 15-ої окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ із Самарської області. За даними розслідувача InformNapalm, вони брали участь у захопленні Криму й окупації Донбасу.

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