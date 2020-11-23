У Карабасі на міні підірвалися полковник ЗС Азербайджану і російський військовий
Внаслідок підриву міни в Нагірному Карабасі загинув полковник Збройних сил Азербайджану Бабек Самідлі, а також отримав поранення російський офіцер.
Про це повідомило Eurasia Diary з посиланням на Міноборони Азербайджану. Там відзначили, що також від вибуху постраждали чотири співробітники МНС невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".
Російського офіцера доправлено до лікарні в Баку, загрози його життю немає.
В Азербайджані Бабека Самідлі назвали людиною, яка "героїчно билася в боротьбі за Карабах".
Підрив міни стався під час роботи спільної групи з пошуку тіл загиблих у Тертерському районі.
У складі групи були російські військові, представники збройних сил Азербайджану, а також Міжнародного Комітету Червоного хреста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке набуло чинності з 10 листопада.
Документ серед іншого передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
Миротворці РФ увійшли в Карабах через Вірменію.
Основу російського контингенту, який вилетів у Нагірний Карабах виконувати роль миротворців, складають контрактники 15-ої окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ із Самарської області. За даними розслідувача InformNapalm, вони брали участь у захопленні Криму й окупації Донбасу.