У Канаді влаштували криваву стрілянину у церкві: всі подробиці

У Канаді невідомий чоловік влаштував стрілянину у церкві в місті Салмон Арм.

Про це повідомляє Global News. Як розповіли очевидці, зловмисник із гвинтівкою зайшов до церкви під час служби і вбив людину.

Після цього злочинець вийшов із будівлі, проте незабаром повернувся і продовжив стріляти. Перехожим вдалося його схопити і притиснути до землі. Відомо, що чоловіка утримували до прибуття поліції.

У результаті стрілка затримали. На даний час з'ясовуються його мотиви.

Here 's a look at the scene outside of #SalmonArm ' s church. BC Ambulance says it was called around 10:30 am for two patients, but only one was taken to hospital. Second patient's status is not known. When I arrived, people were milling around in the parking lot crying and hugging pic.twitter.com/G8SETRDhhy