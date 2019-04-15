У Канаді влаштували криваву стрілянину у церкві: всі подробиці

У Канаді невідомий чоловік влаштував стрілянину у церкві в місті Салмон Арм.
Про це повідомляє Global News. Як розповіли очевидці, зловмисник із гвинтівкою зайшов до церкви під час служби і вбив людину.
Після цього злочинець вийшов із будівлі, проте незабаром повернувся і продовжив стріляти. Перехожим вдалося його схопити і притиснути до землі. Відомо, що чоловіка утримували до прибуття поліції.
Скріншот із відео
У результаті стрілка затримали. На даний час з'ясовуються його мотиви.
Церква, де сталася стрілянина
Скріншот з відео
Heavy police presence outside of #SalmonArm 's Church of Christ. pic.twitter.com/tBcVyFaocM- Jules Knox (@Jules_Knox) 14 квітня 2019 р
Here 's a look at the scene outside of #SalmonArm ' s church. BC Ambulance says it was called around 10:30 am for two patients, but only one was taken to hospital. Second patient's status is not known. When I arrived, people were milling around in the parking lot crying and hugging pic.twitter.com/G8SETRDhhy- Jules Knox (@Jules_Knox) 14 квітня 2019 р
14 квітня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Канаді згорів дотла Український культурний центр, розташований у місті Гамільтон біля Торонто.
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