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У Канаді влаштували криваву стрілянину у церкві: всі подробиці

2.5тЧитати матеріал російською

У Канаді невідомий чоловік влаштував стрілянину у церкві в місті Салмон Арм.

Про це повідомляє Global News. Як розповіли очевидці, зловмисник із гвинтівкою зайшов до церкви під час служби і вбив людину.

Після цього злочинець вийшов із будівлі, проте незабаром повернувся і продовжив стріляти. Перехожим вдалося його схопити і притиснути до землі. Відомо, що чоловіка утримували до прибуття поліції.

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У Канаді влаштували криваву стрілянину у церкві: всі подробиці

Скріншот із відео

У Канаді влаштували криваву стрілянину у церкві: всі подробиці

У результаті стрілка затримали. На даний час з'ясовуються його мотиви.

Церква, де сталася стрілянина

Церква, де сталася стрілянина

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Канаді згорів дотла Український культурний центр, розташований у місті Гамільтон біля Торонто.

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Канада
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