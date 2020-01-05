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5 січня • оновлено в 12:57
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У Канаді у літака на ходу відлетіло колесо: страшна НП потрапила на відео

1.8т
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У пасажирського літака авіакомпанії Air Canada під час зльоту відвалилося колесо, через що рейс в екстреному порядку було скасовано.

Відео інциденту опублікував 3 січня користувач Tom на сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах, знятих пасажиром, видно, як літак розігнався по злітно-посадковій смузі і піднявся в повітря. Однак у процесі у нього відлетіло одне з двох коліс на лівому шасі.

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У Канаді у літака на ходу відлетіло колесо

У Канаді у літака на ходу відлетіло колесо

biletik.aero

За даними телеканалу CBC, лайнер повинен був вилетіти з Монреаля в Сагеней. На борту перебували 49 пасажирів і три члени екіпажу. Після зльоту літак якийсь час кружляв у повітрі, щоб витратити паливо, а потім повернувся в аеропорт Монреаля. Ніхто не постраждав.

Пасажирам довелося летіти в Сагеней іншим рейсом. Авіакомпанія пообіцяла провести перевірку і відремонтувати повітряне судно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Судані розбився військовий літак Ан-12, загинули 18 осіб: 7 членів екіпажу, троє суддів і 8 цивільних.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Канада
Тег
літак
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