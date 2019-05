У Кабулі прогримів вибух у мечеті: всі подробиці

В одній із мечетей Кабула (столиця Афганістану) прогримів потужний вибух. Він призвів до людських жертв.

Про надзвичайну подію повідомляє агентство "Сіньхуа". В результаті трагедії 1 людина загинула і ще 16 отримали поранення.

"Машини швидкої допомоги прибули на місце вибуху. В мечеті було повно чоловіків, що молилися", — цитує слова високопоставленого чиновника у Кабулі The Guardian.

Кабул Варламов

Зі свого боку прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі уточнив, що інцидент трапився близько 13:20 за місцевим часом у мечеті Істегфар.

Рахімі також додав, що в результаті вибуху загинув релігійний священнослужитель Мавлаві Рехан. Жодна людина або угруповання не взяли на себе відповідальність за вибух, пише Khaama Press.

Деякі користувачі інтернету називають Маулві Райхана одним із найвидатніших ісламських вчених у Афганістані.

#Mulawi Raihan, one of the prominent Islamic scholars of #Kabul regime in #Afghanistan, has been killed in a bomb explosion in a mosque in #Paktiakot area of Kabul city. pic.twitter.com/Vs5yMJipbm — Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) 24 травня 2019 р.

#BREAKING a suicide blast happened inside a mosque in PD9 of #Kabul.@moiafghanistan confirmed the blast and said police arrived at the area. — Mahdi Mudabber (@MahdiMudabber) 24 травня 2019 р.

MoI: Religions scholar Maulvi Raihan was killed and 16 others wounded in a blast inside a mosque in #kabul. #kabulmosquebombing — Sheer Ahmad Usmani (@Sheerahmad12) 24 травня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада 2018 року потужний вибух у Кабулі забрав життя 50 людей. Терорист-смертник підірвався у Палаці шлюбів, де відбувався захід з нагоди дня народження пророка Мухаммеда.

Нагадаємо, подібні події не рідкість для Кабула. 27 січня 2018 року в результаті теракту мінімум 103 людини загинули. 22 квітня того самого року підірвався терорист у натовпі людей, в результаті чого загинули щонайменше 57 осіб.

15 серпня 2018 року терорист-смертник підірвався в освітньому центрі Кабула, в результаті чого загинули 48 осіб, ще 67 були поранені. Також трапився напад на президентський палац, по якому завдали ракетного удару під час виступу глави Афганістану Ашрафа Гані з нагоди свята Курбан-байрам.

