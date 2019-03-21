У Кабулі прогриміла низка вибухів: є загиблі

Під час святкування перського Нового року, Новрузу, у столиці Афганістану Кабулі влаштували шість вибухів.

В результаті терактів шестеро людей загинули і ще 23 отримали поранення, повідомляє Reuters, посилаючись на місцевих чиновників.

Інцидент трапився на заході Кабула, біля храму Карт-е-Сакхі в мусульманському районі, де проживають шиїти.

Теракт у Кабулі АА

Відомості про причини вибухів суперечливі: представник МВС заявив, що це був мінометний обстріл, а в повідомленні Міноборони кажуть, що по домівках і місцях святкування Новруза було випущено три ракети. У Міністерстві оборони також заявили, що поліція заарештувала підозрюваного.

За інформацією Anadolu Agency, у Міністерстві охорони здоров'я Афганістану повідомили, що двоє з поранених перебувають у критичному стані. Відповідальність за теракт поки що не взяло на себе жодне терористичне угрупування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час вибуху у столиці Афганістану Кабулі 14 січня загинули четверо осіб, постраждали близько 90, включаючи 23 дітей. Це сталося у східному районі міста на Джалал-Абад-роуд біля розважального комплексу для іноземців.

Ще один вибух прогримів у Кабулі 20 листопада, в результаті загинули 50 осіб.

27 січня 2018 року теракт у Кабулі забрав життя щонайменше 103 осіб.

22 квітня 2018 року у цьому місті терорист підірвався у натовпі людей, в результаті чого загинули щонайменше 57 осіб.

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