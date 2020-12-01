У Кабулі підірвався автомобіль із російськими дипломатами

У Кабулі підірвали на саморобному вибуховому пристрої автомобіль зі співробітниками дипломатичної місії Росії.

Про це сказано в повідомленні МЗС РФ. Дипломати отримали легку контузію.

Вибух стався недалеко від будівлі російського посольства.

За попередньою оцінкою, об'єктом атаки мав бути пікап Афганських національних сил безпеки, який рухався перед дипломатичною машиною.

"Однак не можна заперечувати й спрямованість теракту проти російських громадян", – зазначили в МЗС.

Росія зажадала від Афганістану провести ретельне розслідування інциденту й вжити вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки персоналу російських закордонних установ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу сирійського міста Дейр ез-Зор підірвалася російська автомобільна колона, унаслідок чого загинув генерал-майор і отримали поранення ще двоє військовослужбовців.