У Гватемалі прокинувся вулкан, що ховає людей живцем: моторошні фото та відео

У результаті потужного виверження вулкану Фуего у Гватемалі загинули щонайменше 25 осіб, 20 отримали поранення, а 3100 були евакуйовані із зони лиха (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Через вибух у небо здійнявся гігантський стовп щільного диму, висота якого сягає майже 10 кілометрів, а околиці залила ріка розпеченої лави. Крім того, вулканічний попіл рознесло на відстань понад 19 км, а деяка його частина долетіла навіть до столиці Гватемали, віддаленої від місця катаклізму на 40 км, пише CNN.

Місцерозташування вулкану Фуего Google Maps

За словами місцевих жителів, фатальна статистика може значно зрости, оскільки є велика ймовірність того, що деякі люди просто були поховані живцем. У зв'язку з цим пошуково-рятувальні роботи у Гватемалі вирішили проводити навіть у нічний час. Через трагедію президент країни Джимі Моралес оголосив три дні національної жалоби.

Крім того, влада закликала жителів, що живуть у безпосередній близькості від вулкана, негайно евакуюватися. В особливу зону ризику входять такі населені пункти, як Чімальтенанго, Сакатепекеса та Ескуінтла.

У Міністерстві охорони здоров'я Гватемали зазначили, що після виверження до лікарні були госпіталізовані 15 осіб, 12 з яких - діти. У всіх них діагностували сильні опіки.

Незважаючи на те, що основна фаза активності вулкану завершилася ще ввечері 3 червня, сейсмологи не виключають її відновлення та застерігають місцевих жителів від перебування у місцях, де можуть зійти зсуви з вулканічною породою.

Виверження вулкану Фуего REX / Shutterstock

Виверження вулкану Фуего AFP

Виверження вулкану Фуего AFP

Виверження вулкану Фуего AFP

Виверження вулкану Фуего AFP

Виверження вулкану Фуего AFP

Виверження вулкану Фуего AFP

Виверження вулкану Фуего REX / Shutterstock

Виверження вулкану Фуего REX / Shutterstock

Виверження вулкану Фуего REX / Shutterstock

Виверження вулкану Фуего AFP

Виверження вулкану Фуего AP Photo

Виверження вулкану Фуего Ele @ carel1284

Виверження вулкану Фуего Ele @ carel1284

Виверження вулкану Фуего Ele @ carel1284

Виверження вулкану Фуего Ele @ carel1284

Виверження вулкану Фуего AP Photo

Volcán de Fuego y sus erupciones ... pic.twitter.com/6T9TxQ6hOo - Guía espiritual. (@renato_lechuga) 3 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня на Гавайських островах оголосили екстрену евакуацію населення через виверження вулкану Кілауеа.