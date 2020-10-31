У Грузії проходять вибори до парламенту: всі подробиці

У суботу, 31 жовтня, проходять вибори в однопалатний парламент Грузії.

Як пише "Грузія Online", громадянам належить зробити вибір між 50 виборчими суб'єктами – 48 партіями і 2 блоками, а також між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб'єктами та ініціативними групами.

Основна інтрига виборів – чи зуміє "Грузинська мрія – Демократична Грузія", що прийшла до влади 2012 року, втретє зберегти за собою статус керівної партії, або ж повернеться до влади заснований експрезидентом Міхеілом Саакашвілі "Єдиний національний рух", який виступає в блоці з іншими партіями (назва блоку – "Об'єднана опозиція – Сила в єдності").

Серед інших учасників передвиборчих перегонів аналітики виділяли "Європейську Грузію – рух за свободу", яка відкололася від партії Саакашвілі у 2017 році, і партію "Лело для Грузії", засновану колишнім керівником найбільшого банку в країні TBC Bank Мамукою Хазарадзе.

Опозиційні партії Грузії домовилися після виборів не формувати коаліцію з керівною партією "Грузинська мрія – Демократична Грузія". Підписанти відзначили, що це "безпрецедентна домовленість", яка підтверджує їхню спільну опозиційну позицію.

Раніше 150-місний парламент Грузії обирався за змішаною системою: 77 осіб – за пропорційною, 73 – за мажоритарною. Цього року вибори вперше пройдуть за системою 120/30, тобто 120 депутатів будуть обрані за пропорційною системою, а інші 30 – за мажоритарною.

У мажоритарному окрузі перемагає кандидат, який набрав більше ніж 50% голосів. Якщо жоден із претендентів не зможе цього зробити, призначається другий тур. Прохідним бар'єром для партій буде 1%, а для блоків – стільки відсотків, скільки партій входять в об'єднання.

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