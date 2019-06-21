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У Грузії поновилися протести проти Росії: всі подробиці

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Увечері 21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії.

Так, кілька сотень студентів від університету, перекривши вулицю Руставелі, прийшли під будівлю. Вони вимагають відставки глави МВС і дострокових виборів до парламенту, повідомляється у місцевий інформаційних Telegram-каналах.

Тим часом, частину умов протестуючих влада все ж виконала. Наприклад, спікер парламенту Іраклій Кобахідзе відправлений у відставку. Також подав у відставку депутат Закарія Куцнашвілі, який приймав російську делегацію.

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Протести в Грузії

Протести в Грузії

Telegram Миколи Левшіца

Нова акція протесту опозиції проходить за участю студентів місцевих вузів і громадських активістів, які приїхали з сусідніх міст.

Вечір і ніч в Грузії будуть складними, пишуть у пабліках.

Протести в Грузії

Протести в Грузії

Telegram Миколи Левшіца

"Ми не припинимо наші акції. Так звана влада сформувалася в режим і протистояла громадянам Грузії, у яких відібрали конституційні права, образило те, що ці люди неупереджено захищали упродовж років – це незалежність цієї країни, суверенітет і територіальна цілісність", - сказав глава грузинської опозиційної партії Єдиний національний рух Григол Вашадзе.

Протести в Грузії

Протести в Грузії

Telegram-канал "неДума"

У Грузії поновилися протести проти Росії: всі подробиці

Telegram Миколи Левшіца

Відзначимо, що опозиційні сили висунули низку вимог:

  • відставка уряду і міністра МВС;

  • дострокові вибори у парламент;

  • розслідування і покарання винних у ситуації з російським депутатом у парламенті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Грузії опозиція штурмувала парламент. Протестувальники увірвалися в будівлю.

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Грузія
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
лидер партии «Европейская Грузия» бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия огласил солидарное решение всех оппозиционных сил о выдвижении трех основных требований к правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Во-первых, оппозиция требует отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, Во-вторых, объединенная оппозиция настаивает на немедленной отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии. В-третьих — и это самое главное условие — оппозиционеры требуют немедленного отказа от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов, когда половина законодательного органа избирается по одномандатным округам, а вторая половина — по партийным спискам. По словам господина Бокерии, очередные (2020) или внеочередные парламентские выбоpы.ВОПPОС-А ГДЕ ТУТ PОССИЯ?ПPИ КАКИХ ДЕЛАХ?
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Переипашьте все друг дружку)) назло Кремлю !)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Сааакашвили мы грузинам не отдадим! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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