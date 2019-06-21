У Грузії поновилися протести проти Росії: всі подробиці

Увечері 21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії.

Так, кілька сотень студентів від університету, перекривши вулицю Руставелі, прийшли під будівлю. Вони вимагають відставки глави МВС і дострокових виборів до парламенту, повідомляється у місцевий інформаційних Telegram-каналах.

Тим часом, частину умов протестуючих влада все ж виконала. Наприклад, спікер парламенту Іраклій Кобахідзе відправлений у відставку. Також подав у відставку депутат Закарія Куцнашвілі, який приймав російську делегацію.

Протести в Грузії Telegram Миколи Левшіца

Нова акція протесту опозиції проходить за участю студентів місцевих вузів і громадських активістів, які приїхали з сусідніх міст.

Вечір і ніч в Грузії будуть складними, пишуть у пабліках.

Протести в Грузії Telegram Миколи Левшіца

"Ми не припинимо наші акції. Так звана влада сформувалася в режим і протистояла громадянам Грузії, у яких відібрали конституційні права, образило те, що ці люди неупереджено захищали упродовж років – це незалежність цієї країни, суверенітет і територіальна цілісність", - сказав глава грузинської опозиційної партії Єдиний національний рух Григол Вашадзе.

Протести в Грузії Telegram-канал "неДума"

Telegram Миколи Левшіца

Відзначимо, що опозиційні сили висунули низку вимог:

відставка уряду і міністра МВС;

дострокові вибори у парламент;

розслідування і покарання винних у ситуації з російським депутатом у парламенті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Грузії опозиція штурмувала парламент. Протестувальники увірвалися в будівлю.

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