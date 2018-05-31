У Грузії кілька десятків тисяч людей вийшли на протест: що сталося

У столиці Грузії Тбілісі ввечері, 31 травня, зібралася багатотисячна акція протесту проти рішення суду про вбивство двох підлітків.

Близько 20 тисяч людей прийшли під будівлю парламенту на проспекті Руставелі з вимогою відставки влади. Про це повідомляє "Новини Грузія".

Акція називається "Не вбивай". Протестуючі наполягають на укладанні батька одного з підозрюваних і головного прокурора Іраклія Шотадзе, який подав у відставку.

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

"Хочу особисто звернутися до батьків убитих на вулиці Хорава підлітків: Я був і залишаюся з вами. Як головному прокурору і як батькові, посада не варта за життя ваших дітей. Хочу, щоб знали, що я зробив все, щоб винних було покарано. Так як хочу, щоб ви вірили в те, що я говорю, я покидаю посаду і впевнений, що правосуддя у цій справі буде повністю досягнуто", - сказано в заяві Шотадзе.

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

Крім того, демонстранти вимагають покарати тих, хто сфальсифікував докази по справі та виявити всіх безпосередніх виконавців вбивства.

За словами профессора Державного університету Ілії Олега Панфілова, середній вік протестуючих - 20-25 років. Зібралося багато підлітків, які скандують "Тавісуплеба" (свобода).

Акція протесту почалася після оголошення Тбіліським міським судом вироку двом обвинуваченим у вбивстві 16-річних школярів Левана Дадунашвілі і Давида Саралідзе. Одного було виправдено, а другому перекваліфікували обвинувачення на спробу умисного вбивства.

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

Першого визнали винним в умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах.

Протестуючі перекрили головну вулицю міста - Шота Руставелі. На акції присутні представники політичних партій, громадськості. До неї також приєдналася перша леді Грузії Мака чичу.

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

Відзначається, що двох хлопчиків Саралідзе і Дадунашвілі жорстоко вбили 1 грудня 2017 року неподалік від школи, де вони навчалися. Підлітки отримали численні ножові поранення. Дадунашвілі помер на місці, а Саралідзе - через деякий час в лікарні.

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

Згідно з версією слідства, конфлікт почався в школі №51 на вулиці Меликишвили між учнями 9 та 11 класів. Підлітки вирішили з'ясувати стосунки в одному з дворів, де сталася бійка. В розбірках брали участь близько двох десятків людей.

Протести в Грузії Oleg Panfilov / twitter

Середній вік протестуючий в центрі Тбілісі - 20-25 років, багато підлітків, які скандують "Тавісуплеба" (свобода) - Oleg Panfilov (@ OlegPanfilov7) 31 травня 2018 р.

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