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12 березня • оновлено в 11:29
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У Греції від коронавірусу помер перший пацієнт

1.7т
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У Греції зафіксували перший випадок смерті від китайського коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу міністерства охорони здоров'я країни.

Відзначається, що померлий – 66-річний чоловік, у якого були й інші проблеми зі здоров'ям.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

У Греції станом на 11 березня повідомлялося про 99 випадки зараження коронавірусів. З них 95 – греки, а чотири людини – іноземці.

Нагадаємо, що 26 лютого в Греції зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусів. Зараженою виявилася 38-річна жінка, яка раніше приїхала з північної Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже більше 4900 пацієнтів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Греція
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