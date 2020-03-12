У Греції від коронавірусу помер перший пацієнт

У Греції зафіксували перший випадок смерті від китайського коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу міністерства охорони здоров'я країни.
Відзначається, що померлий – 66-річний чоловік, у якого були й інші проблеми зі здоров'ям.
Епідемія коронавірусу
У Греції станом на 11 березня повідомлялося про 99 випадки зараження коронавірусів. З них 95 – греки, а чотири людини – іноземці.
Нагадаємо, що 26 лютого в Греції зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусів. Зараженою виявилася 38-річна жінка, яка раніше приїхала з північної Італії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже більше 4900 пацієнтів.
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