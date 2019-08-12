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У Греції спалахнула велика пожежа в житловому секторі: моторошні фото

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У Греції пожежа охопила гору Гімметус в передмісті Афін, перекинувшись туди з житлового сектора, який розташувався на її схилах.

Полум'я було видно навіть в центрі грецької столиці, проте до ранку 12 серпня пожежникам вдалося взяти НП під контроль, пише Ekathimerini.

В операції були задіяні щонайменше 141 рятувальник та 46 транспортних засобів. Крім того, для гасіння вогню залучили вісім спеціалізованих вертольотів.

Представник пожежної служби зазначив, що пожежа почалася саме в одному з приватних дворів. Він додав, що огляд збитків буде проведено після того, як загоряння остаточно погасять. Однак місцеві жителі кажуть, що вже бачили один будинок, який дуже пошкоджений вогнем.

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Вогонь було видно навіть зі столиці Греції

Вогонь було видно навіть зі столиці Греції

Ekathimerini

Авіація гасить вогонь

Авіація гасить вогонь

Ekathimerini

Пожежа на горі Гімметус

Пожежа на горі Гімметус

Ekathimerini

Вогонь охопив передмістя Афін

Вогонь охопив передмістя Афін

Ekathimerini

Що стосується кількості людей, змушених тікати від пожежі, то його рятувальники поки не змогли назвати. Оскільки пожежа спалахнула серед ночі, влада попросила людей дзвонити в двері та попереджати сусідів.

Також жителів Греції попередили про високу ймовірність виникнення пожеж на більшій території країни і 13 серпня через високі температури та вітряну погоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Греції в результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідіки загинули шість відпочивальників, близько 100 постраждали. Серед жертв – двоє дітей. Загиблі були туристами з Чехії, Румунії та Росії.

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Місце
Греція Афіни
Тег
пожежа
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