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22 вересня • оновлено в 19:43
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У горах Пакистану розбився автобус: десятки жертв і постраждалих

1.1т Читати матеріал російською

У районі міста Чілас у Пакистані в неділю, 22 вересня, автобус врізався в кам'янистий пагорб.

У результаті ДТП загинули щонайменше 26, ще 12 осіб постраждали, повідомляє Dawn.

Відзначається, що серед жертв аварії є жінки, а також 6 дітей. Al-Jazeera пише, що серед загиблих були члени пакистанської армії. Постраждалі відправлені вертольотом у госпіталь Чіласа.

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ДТП у Пакистані

ДТП у Пакистані

Dawn

Згідно з даними поліції, пасажирський автобус, який належить приватній компанії, прямував з округу Скарду в місто Равалпінді.

Попередньо, водій автобуса не впорався з керуванням. Аварія також могла статися через відмову в машини гальм.

Евакуація постраждалих із місця ДТП

Евакуація постраждалих із місця ДТП

Dawn

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді.

Жертвами авіакатастрофи стали щонайменше 17 осіб. Загинули п'ятеро військовослужбовців, у тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 12 цивільних осіб.

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Місце
Пакистан
Теги
ДТП загинули військові діти смерть фотографии
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