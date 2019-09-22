У горах Пакистану розбився автобус: десятки жертв і постраждалих

У районі міста Чілас у Пакистані в неділю, 22 вересня, автобус врізався в кам'янистий пагорб.
У результаті ДТП загинули щонайменше 26, ще 12 осіб постраждали, повідомляє Dawn.
Відзначається, що серед жертв аварії є жінки, а також 6 дітей. Al-Jazeera пише, що серед загиблих були члени пакистанської армії. Постраждалі відправлені вертольотом у госпіталь Чіласа.
ДТП у Пакистані
Dawn
Згідно з даними поліції, пасажирський автобус, який належить приватній компанії, прямував з округу Скарду в місто Равалпінді.
Попередньо, водій автобуса не впорався з керуванням. Аварія також могла статися через відмову в машини гальм.
Евакуація постраждалих із місця ДТП
Dawn
Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді.
Жертвами авіакатастрофи стали щонайменше 17 осіб. Загинули п'ятеро військовослужбовців, у тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 12 цивільних осіб.
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