Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

1.5т Читати матеріал російською

У Гонконзі на масові протести проти планів влади дозволити екстрадицію в Китай зібралося кілька сотень тисяч чоловік.

Незважаючи на погану погоду, люди прийшли до парку "Вікторія", де поліція Гонконгу офіційно дозволила проводити акцію, пише South China Morning Post.

Акцію протесту організувало рух "Громадянський фронт за права людини", там розраховують, що на вулиці вийдуть близько 300 тисяч учасників.

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Reuters

У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

Reuters

Незважаючи на заборону ходи від парку "Вікторія", частина протестувальників все ж розійшлася по інших частинах міста. Поки акція проходить мирно, про будь-які зіткнення не повідомляється.

Також, тепер при кожному протесті тепер організовується карта, яка постійно оновлюється і де можна стежити за місцем розташування протестуючих, гопників і поліції, які вулиці заблоковані і т. Д.

У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

скрін карти

У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео
У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео
У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

Reuters

Як відомо, спеціальний адміністративний район Гонконг є частиною Китаю з 1997 року. Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, такі як свобода преси, зібрань і висловлення думок.

Протести в Гонконзі, почалися у відповідь на спробу прийняти закон про екстрадицію, який, як вважають учасники протесту, може використовуватися для боротьби з дисидентами, які втікали з материкового Китаю в Гонконг, і тривають з початку літа.

У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

Reuters

У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

Reuters

У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

Reuters

До даним вимогам також приєдналися заклики за відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, об'єктивне розслідування жорстких дій поліції проти демонстрантів під час попередніх акцій протесту та вимога відпустити всіх затриманих.

Як писав OBOZREVATEL, 12 серпня влада Китаю стягнули збройні сили до Гонконгу, де більше двох місяців відбуваються багатомільйонні протести через закон про екстрадицію.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Китай
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Червоний Данило
Червоний Данило
россиянам такое и не снилось! у них кишка тонка! вот если бы сказали им, выходите мы будем водку наливать, думаю там все 150млн сбежались бы!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
ttt ta
ttt ta
Не..примешь..закон..-..yкрываешь..yбийцy,..порезaвшего..в..Тайване..девушку..на..ремешки,..примешь..-..есть..риск..что..Китай..законно..поинтересуется,..откуда..у..белoпyзой..сволочи..миллионы..со..времен..опиумных..войн...Тяжела..доля..либepaста...Не..каждый..сможет..торговать..совестью.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
ttt ta
ttt ta
Не примешь закон - yкрываешь yбийцy, порезaвшего в Тайване девушку на ремешки, примешь - есть риск что Китай законно поинтересуется, откуда у белoпyзой сволочи миллионы со времен опиумных войн. Тяжела доля либepaста. Не каждый сможет торговать совестью.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
ttt ta
ttt ta
ttt ta, походу обоссaнцы фильтруют комменты по слову уб..ца. Комментарии на сайте не модерированы
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...