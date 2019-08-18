У Гонконзі на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Вражаючі фото та відео

У Гонконзі на масові протести проти планів влади дозволити екстрадицію в Китай зібралося кілька сотень тисяч чоловік.

Незважаючи на погану погоду, люди прийшли до парку "Вікторія", де поліція Гонконгу офіційно дозволила проводити акцію, пише South China Morning Post.

Акцію протесту організувало рух "Громадянський фронт за права людини", там розраховують, що на вулиці вийдуть близько 300 тисяч учасників.

Протести в Гонконзі Reuters

Reuters

Незважаючи на заборону ходи від парку "Вікторія", частина протестувальників все ж розійшлася по інших частинах міста. Поки акція проходить мирно, про будь-які зіткнення не повідомляється.

Також, тепер при кожному протесті тепер організовується карта, яка постійно оновлюється і де можна стежити за місцем розташування протестуючих, гопників і поліції, які вулиці заблоковані і т. Д.

скрін карти

Reuters

Як відомо, спеціальний адміністративний район Гонконг є частиною Китаю з 1997 року. Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, такі як свобода преси, зібрань і висловлення думок.

Протести в Гонконзі, почалися у відповідь на спробу прийняти закон про екстрадицію, який, як вважають учасники протесту, може використовуватися для боротьби з дисидентами, які втікали з материкового Китаю в Гонконг, і тривають з початку літа.

Reuters

Reuters

Reuters

До даним вимогам також приєдналися заклики за відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, об'єктивне розслідування жорстких дій поліції проти демонстрантів під час попередніх акцій протесту та вимога відпустити всіх затриманих.

Як писав OBOZREVATEL, 12 серпня влада Китаю стягнули збройні сили до Гонконгу, де більше двох місяців відбуваються багатомільйонні протести через закон про екстрадицію.

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