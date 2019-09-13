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13 вересня • оновлено в 08:23
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У Гонконзі "Майдан" змінив тактику протестів: що відомо

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Учасники акцій протесту в Гонконзі (Китай) обрали нову тактику – почали збиратися на мітинги в торгових центрах міста.

Як передає Mothership, це пояснюється тим, що там, можливо, поліція не стане їх розганяти.

"Тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах, співаючи неофіційний гімн Гонконгу", – йдеться в повідомленні.

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"Майдан" у Гонконзі

"Известия"

Крім того, учасники мітингу вважають, що у поліції немає причин розганяти такі зібрання, оскільки люди не роблять нічого протизаконного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Гонконзі в кінці серпня цього року відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.

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Китай Гонконг
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