У Гонконзі "Майдан" змінив тактику протестів: що відомо

Учасники акцій протесту в Гонконзі (Китай) обрали нову тактику – почали збиратися на мітинги в торгових центрах міста.

Як передає Mothership, це пояснюється тим, що там, можливо, поліція не стане їх розганяти.

"Тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах, співаючи неофіційний гімн Гонконгу", – йдеться в повідомленні.

"Майдан" у Гонконзі "Известия"

Крім того, учасники мітингу вважають, що у поліції немає причин розганяти такі зібрання, оскільки люди не роблять нічого протизаконного.

'Glory to #HK ' at Hollywood Plaza, Diamond Hill (9/11), accompanied by flute & violin. pic.twitter.com/QFDdI9EKYi - Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019

At IFC mall, the 1st anthem battle: a bunch of pro-CCP uncles showed up wa big PRC flag. They were surrounded, outnumbered & outsung by #HK patriots with 'Glory to Hong Kong'. pic.twitter.com/UdomTD5NSW - Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019

Just now at IFC mall: 'Glory to Hong Kong' sung by several thousand #LiberateHongKong #RevolutionOfOurTimes pic.twitter.com/xwvz9BibO5 - Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019

20.38 Times Square, Causeway Bay: Several thousand sing 'Glory to Hong Kong', #HK 's new national anthem. This was the 6th rendition. The crowd keeps growing. pic.twitter.com/oAJFMLBuhv - Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Гонконзі в кінці серпня цього року відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.

