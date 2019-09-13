У Гонконзі "Майдан" змінив тактику протестів: що відомо

Учасники акцій протесту в Гонконзі (Китай) обрали нову тактику – почали збиратися на мітинги в торгових центрах міста.
Як передає Mothership, це пояснюється тим, що там, можливо, поліція не стане їх розганяти.
"Тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах, співаючи неофіційний гімн Гонконгу", – йдеться в повідомленні.
"Майдан" у Гонконзі
"Известия"
Крім того, учасники мітингу вважають, що у поліції немає причин розганяти такі зібрання, оскільки люди не роблять нічого протизаконного.
'Glory to #HK ' at Hollywood Plaza, Diamond Hill (9/11), accompanied by flute & violin. pic.twitter.com/QFDdI9EKYi- Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019
At IFC mall, the 1st anthem battle: a bunch of pro-CCP uncles showed up wa big PRC flag. They were surrounded, outnumbered & outsung by #HK patriots with 'Glory to Hong Kong'. pic.twitter.com/UdomTD5NSW- Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019
Just now at IFC mall: 'Glory to Hong Kong' sung by several thousand #LiberateHongKong #RevolutionOfOurTimes pic.twitter.com/xwvz9BibO5- Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019
20.38 Times Square, Causeway Bay: Several thousand sing 'Glory to Hong Kong', #HK 's new national anthem. This was the 6th rendition. The crowd keeps growing. pic.twitter.com/oAJFMLBuhv- Kong Tsung-gan /江松澗(@KongTsungGan) September 12, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Гонконзі в кінці серпня цього року відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!