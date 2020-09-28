У Гаазі продовжили слухання у справі МН-17: перші деталі засідання
Слухання пройдуть з 28 вересня до 2 жовтня
Через COVID-19 буде вестися онлайн-трансляція судового процесу
У понеділок, 28 вересня, у Гаазі (Нідерланди) продовжилося судове засідання у справі збитого над Донбасом малазійського Boeing рейсу МН17.
Згідно з графіком на сайті Окружного суду Гааги, судові слухання триватимуть з понеділка до п'ятниці 2 жовтня.
Повідомляється, що на засіданні обговорюватиметься позиція сторони захисту. Воно має тривати до 2 жовтня, але в суді зазначили, що цей термін залежить від процесу засідання.
Також через пандемію COVID-19 слухання можуть бути перенесені або скасовані. У суді пояснили, що через коронавірус усі присутні мають дотримуватися обов'язкової дистанції 1,5 метра, а люди із застудою, температурою або поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.
Відзначимо, що також буде вестися онлайн-трансляція судового процесу.
Нагадаємо, що 31 серпня в Нідерландах відновили судові слухання у справі МН17. У суді обговорювали вимоги компенсації з боку родичів загиблих пасажирів.
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