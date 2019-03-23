У Франції знову спалахнули протести "жовтих жилетів": постраждала жінка

Під час 19 хвилі протестів "жовтих жилетів" в Парижі поліція затримала 31 людину. Це сталося вдень 23 березня.

Крім того, французькі правоохоронці провели понад 2 тисячі перевірок громадян і виписали кілька штрафів, повідомляє Le Figaro (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також наголошується, що велика акція "жовтих жилетів" за узгодженим маршрутом від площі Данфер-Рошро ще не почалася. Група з кількох десятків протестувальників поки бере участь в акції на площі Трокадеро.

Протести "жовтих жилетів" у Франції

Протести "жовтих жилетів" у Франції

Протести "жовтих жилетів" у Франції

Насильницьких інцидентів під час суботніх протестів в Парижі ще не фіксували. Протестувальники теж не намагалися прорвати поліцейський кордон, щоб мати можливість мітингувати в районі Тріумфальної арки або Єлисейських полів.

Протести "жовтих жилетів" у Франції

Протести "жовтих жилетів" у Франції

Протести "жовтих жилетів" у Франції

Відзначимо, що демонстрації проводяться і в інших містах Франції. Зокрема, в Ніцці, де протести заборонили, кілька сотень людей вийшли на вулиці. Поліція затримала шістьох осіб.

Крім того, за інформацією Telegram-каналу "Картковий будиночок: Європа", 71-річна жінка серйозно постраждала під час штурму поліцією демонстрації "жовтих жилетів" в Ніцці. Копи буквально збили її з ніг.

Жінка, яка постраждала в Ніцці Telegram-канал "Картковий будиночок: Європа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада. Тоді по всій країні в протестних заходах взяли участь понад 120 тис. осіб. При цьому рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона на тлі протестів впав до рекордно низького рівня – 25%.

Під час масових протестів "жовтих жилетів" в Парижі була пошкоджена Тріумфальна арка, яка є символом французької столиці. Протестувальники обписали споруду написами "Макрона у відставку", "Жовті жилети святкують тріумф" і тому подібними.

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