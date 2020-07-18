У Франції загорівся знаменитий собор Петра і Павла. Фото і відео
Вранці 18 липня пожежникам у Нанті повідомили про пожежу в соборі святого Петра і Павла
На місці працюють близько 60 пожежників і шість пожежних машин
Причину загоряння поки не встановили
У Франції загорівся собор святого Петра і Павла.
У Нанті в суботу вранці загорівся кафедральний собор святого Петра і Павла.
Пожежники департаменту Атлантична Луара борються з вогнем і просять жителів міста і туристів не наближатися до місця НП.
На місці працюють близько 60 пожежників і шість пожежних машин. Повідомлення про вогонь, що вирвався з собору, пожежники отримали вранці 18 липня, о 07:44.
Причину загоряння поки не встановили.
Готичний собор XV століття в Нанті вже горів 28 січня 1972 року. На його ремонт пішло три роки.
Собор у Нанті будувався 457 років, його будівництво завершилося в XIX столітті. Він на шість метрів нижчий собору Нотр-Дам.
У Франції загорівся собор Святих Петра і Павла, закладений в 1434 році- Юлія Вітязево (@Vityzeva) July 18, 2020
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Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4- Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020
У Франції загорівся собор святого Петра і Павла (Francetvinfo.fr)
#Nantes | Courage aux sapeurs- #pompiers du @ SDIS44 engagés sur l ' #incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.- Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня 2019 року в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції здійнялася пожежа, яку повністю змогли згасити лише через 12 годин.