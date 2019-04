Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері. Всі подробиці, фото і відео НП

У понеділок, 15 квітня, в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа.

Про це повідомляє AFP. За попередньою інформацією, причиною стали ремонтні роботи у стрілі собору. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Усіх туристів встигли евакуювати. Пожежна сигналізація спрацювала о 18:30 за місцевим часом.

Що відомо про пожежу:

Пожежники заявили, що не впевнені, що впораються з розповсюдженням вогню в Нотр-Дамі, оскільки гасіння в лівій вежі здійснювати небезпечно.

Архієпископ Парижа закликав священиків дзвонити в дзвони по всьому місту, скликаючи на молитву на тлі пожежі в Соборі.

Представник собору Андре Фіно уточнив, що пожежа пошкодила перекриття "XIX і XIII століть". Пожежники встановили зчленовані драбини, щоб не залучати для гасіння вертольоти і уникнути руйнування решти вежі.

За останніми даними, вогонь охопив всю ліву частину будівлі. Доступу машин екстрених служб до палаючого Собору Паризької Богоматері став на заваді потік автомобілів і автобусів.

За словами представника Собору, реліквії під час пожежі не постраждали. Відзначається, що в будівлі могли зберігати Терновий Вінець і частину Хреста, з якого зняли Ісуса.

Пожежники розпочали ліквідацію пожежі. Були мобілізовані близько 400 осіб, проте дістати водометами до осередку вогню не вдалося.

Президент і прем'єр Франції приїхали до палаючого Нотр-Дам-де-Парі

Глава Франції Еммануель Макрон з жалем відреагував на пожежу в Twitter.

"Думки про всіх католиків і французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як горить частина нас", - написав він.

"Ступінь руйнувань змушує констатувати, що Собор Паризької Богоматері втрачено для Франції і світу як історичний, культурний і релігійний об'єкт", - поділилися французькі ЗМІ.

Офіційний представник собору заявив, що після обвалення даху вогонь охопив всі дерев'яні конструкції по периметру. Надії зупинити пожежу у рятувальників уже немає, але поліція продовжує перекривати всі можливі під'їзди до острова, щоб отримати доступ екстрених служб, передає AFP.

За даними очевидців, загорілися дерев'яні частини ремонтних лісів. Реставраційні роботи ведуться в соборі з початку квітня.

Відзначається, що пожежа почалася з горища собору. Вогнем було охоплено шпиль будівлі і приміщення під ним.

До Собору Парижської Богоматері були стягнуті пожежні підрозділи.

Мер Парижа Анн Ідальго в Twitter закликала всіх дотримуватися периметру безпеки. Поліція частково перекрила доступ на острів Сіте в Парижі, де розташований Нотр-Дам.

Як повідомили очевидці, шпиль Собору впав. Слідом за шпилем обвалився і дах будівлі.

За даними представника Собору, вогонь перекинувся на несучу конструкцію будівлі.

Дах Нотр-Дам де Парі було повністю зруйновано вогнем.

Впав також годинник Собору Паризької Богоматері.

Президент Франції Емануель Макрон скасував заплановане звернення до громадян країни через пожежу в Нотр-Дам-де-Парі. Він повинен був оголосити про заходи у відповідь на вимоги "жовтих жилетів".

На новину про пожежу відреагував президент США Дональд Трамп. "Жахливо спостерігати за тим, як горить Нотр-Дам де Парі в Парижі. Потрібно діяти швидко", - написав він у Twitter.

