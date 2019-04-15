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Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері. Всі подробиці, фото і відео НП

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У понеділок, 15 квітня, в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа.

Про це повідомляє AFP. За попередньою інформацією, причиною стали ремонтні роботи у стрілі собору. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Усіх туристів встигли евакуювати. Пожежна сигналізація спрацювала о 18:30 за місцевим часом.

Що відомо про пожежу:

  • Зруйновано шпиль, годинник і дах палаючого собору Паризької Богоматері, вогонь перекинувся на несучу конструкцію.

  • На місце події виїхав президент Франції.

  • Інформації про постраждалих або загиблих поки немає.

  • Рух по острову Сіте перекрито, до місця події продовжують приїжджати машини екстрених служб.

  • За попередніми даними, пожежа пов'язана з ремонтними роботами.

  • Можливо, Нотр-Дам де Парі втрачено назавжди. Очевидці розповіли про критичний ступінь руйнування.

  • Пожежники розпочали гасіння пожежі, однак недостатня висота драбин не дозволила їм дістати до осередку загоряння.

  • Реліквіі при пожежі не постраждали.

Онлайн-трансляція того, що відбувається в Парижі:

Новини
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Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

twitter.com/rosa_ametista

Пожежники заявили, що не впевнені, що впораються з розповсюдженням вогню в Нотр-Дамі, оскільки гасіння в лівій вежі здійснювати небезпечно.

Архієпископ Парижа закликав священиків дзвонити в дзвони по всьому місту, скликаючи на молитву на тлі пожежі в Соборі.

Представник собору Андре Фіно уточнив, що пожежа пошкодила перекриття "XIX і XIII століть". Пожежники встановили зчленовані драбини, щоб не залучати для гасіння вертольоти і уникнути руйнування решти вежі.

За останніми даними, вогонь охопив всю ліву частину будівлі. Доступу машин екстрених служб до палаючого Собору Паризької Богоматері став на заваді потік автомобілів і автобусів.

За словами представника Собору, реліквії під час пожежі не постраждали. Відзначається, що в будівлі могли зберігати Терновий Вінець і частину Хреста, з якого зняли Ісуса.

Вигляд палаючого Собору згори

Вигляд палаючого Собору згори

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

https://www.obozrevatel.com/abroad/vo-frantsii-zagorelsya-sobor-parizhskoj-bogomateri-foto-i-video-s-mesta-chp.htm

Пожежники розпочали ліквідацію пожежі. Були мобілізовані близько 400 осіб, проте дістати водометами до осередку вогню не вдалося.

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

twitter.com/Place_Beauvau

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

twitter.com/Place_Beauvau

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

twitter.com/Place_Beauvau

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

twitter.com/Place_Beauvau

Президент і прем'єр Франції приїхали до палаючого Нотр-Дам-де-Парі

Глава Франції Еммануель Макрон з жалем відреагував на пожежу в Twitter.

"Думки про всіх католиків і французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як горить частина нас", - написав він.

"Ступінь руйнувань змушує констатувати, що Собор Паризької Богоматері втрачено для Франції і світу як історичний, культурний і релігійний об'єкт", - поділилися французькі ЗМІ.

Офіційний представник собору заявив, що після обвалення даху вогонь охопив всі дерев'яні конструкції по периметру. Надії зупинити пожежу у рятувальників уже немає, але поліція продовжує перекривати всі можливі під'їзди до острова, щоб отримати доступ екстрених служб, передає AFP.

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

BBC

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Telegram Hue

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Telegram Hue

За даними очевидців, загорілися дерев'яні частини ремонтних лісів. Реставраційні роботи ведуться в соборі з початку квітня.

Відзначається, що пожежа почалася з горища собору. Вогнем було охоплено шпиль будівлі і приміщення під ним.

До Собору Парижської Богоматері були стягнуті пожежні підрозділи.

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Bloomberg

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Bloomberg

Мер Парижа Анн Ідальго в Twitter закликала всіх дотримуватися периметру безпеки. Поліція частково перекрила доступ на острів Сіте в Парижі, де розташований Нотр-Дам.

Як повідомили очевидці, шпиль Собору впав. Слідом за шпилем обвалився і дах будівлі.

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

twitter.com/CathedraleNotre

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

twitter.com/CathedraleNotre

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

За даними представника Собору, вогонь перекинувся на несучу конструкцію будівлі.

Дах Нотр-Дам де Парі було повністю зруйновано вогнем.

Впав також годинник Собору Паризької Богоматері.

Президент Франції Емануель Макрон скасував заплановане звернення до громадян країни через пожежу в Нотр-Дам-де-Парі. Він повинен був оголосити про заходи у відповідь на вимоги "жовтих жилетів".

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Говорит Москва

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

facebook.com/IrenaKarpa

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері
Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері
Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері
Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

На новину про пожежу відреагував президент США Дональд Трамп. "Жахливо спостерігати за тим, як горить Нотр-Дам де Парі в Парижі. Потрібно діяти швидко", - написав він у Twitter.

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері
Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері
Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Telegram Карточный домик: Европа

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Telegram Карточный домик: Европа

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Telegram Карточный домик: Европа

Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері

Telegram Карточный домик: Европа

Собор Паризької Богоматері було побудовано у 1163-1345 роках. Це католицький храм в центрі Парижа, один із символів французької столиці. Кафедральний собор архиєпархії Парижа. Розташований в східній частині острова Сіте, в четвертому міському окрузі, на місці першої християнської церкви Парижа — базиліки Святого Стефана.

Собор до пожежі

Собор до пожежі

Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Люботині Харківської області згорів храм РПЦ.

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Франція
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Петров и Боширов поехали посмотреть на шпиль - вот и результат! Гнать всех кацапских ублюдков за пАребрик! Ото всюду!
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Шпиль для ублюдочных кацапов - скрепное понятие! ))) Конечно - это не шпиль Солсберийского собора - но о-о-че-ень посконно!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Дикий , не цивилизованный ответ Путина на то что свинорылые претенденты поехали кланяться какому то Макарону а не ему Темнейшему ...ЗЫ. просто залить пеной с вертолета (МИ-24) сразу после возгорания что два пальца ап асфальт - но у нищих французов нет даже элементарного...
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