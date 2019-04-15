Упав шпиль і дах: у Франції палає Собор Паризької Богоматері. Всі подробиці, фото і відео НП

У понеділок, 15 квітня, в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа.

Про це повідомляє AFP. За попередньою інформацією, причиною стали ремонтні роботи у стрілі собору. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Усіх туристів встигли евакуювати. Пожежна сигналізація спрацювала о 18:30 за місцевим часом.

Що відомо про пожежу:

Зруйновано шпиль, годинник і дах палаючого собору Паризької Богоматері, вогонь перекинувся на несучу конструкцію.

На місце події виїхав президент Франції.

Інформації про постраждалих або загиблих поки немає.

Рух по острову Сіте перекрито, до місця події продовжують приїжджати машини екстрених служб.

За попередніми даними, пожежа пов'язана з ремонтними роботами.

Можливо, Нотр-Дам де Парі втрачено назавжди. Очевидці розповіли про критичний ступінь руйнування.

Пожежники розпочали гасіння пожежі, однак недостатня висота драбин не дозволила їм дістати до осередку загоряння.

Реліквіі при пожежі не постраждали.

Онлайн-трансляція того, що відбувається в Парижі:

twitter.com/rosa_ametista

Пожежники заявили, що не впевнені, що впораються з розповсюдженням вогню в Нотр-Дамі, оскільки гасіння в лівій вежі здійснювати небезпечно.

Архієпископ Парижа закликав священиків дзвонити в дзвони по всьому місту, скликаючи на молитву на тлі пожежі в Соборі.

Представник собору Андре Фіно уточнив, що пожежа пошкодила перекриття "XIX і XIII століть". Пожежники встановили зчленовані драбини, щоб не залучати для гасіння вертольоти і уникнути руйнування решти вежі.

За останніми даними, вогонь охопив всю ліву частину будівлі. Доступу машин екстрених служб до палаючого Собору Паризької Богоматері став на заваді потік автомобілів і автобусів.

За словами представника Собору, реліквії під час пожежі не постраждали. Відзначається, що в будівлі могли зберігати Терновий Вінець і частину Хреста, з якого зняли Ісуса.

Вигляд палаючого Собору згори

https://www.obozrevatel.com/abroad/vo-frantsii-zagorelsya-sobor-parizhskoj-bogomateri-foto-i-video-s-mesta-chp.htm

Пожежники розпочали ліквідацію пожежі. Були мобілізовані близько 400 осіб, проте дістати водометами до осередку вогню не вдалося.

Видео, как прямо сейчас тушат собор Парижской Богоматери.



📹: Ruptly pic.twitter.com/K9eKkDfudU — Телеканал Дождь (@tvrain) 15 апреля 2019 г.

twitter.com/Place_Beauvau

twitter.com/Place_Beauvau

twitter.com/Place_Beauvau

twitter.com/Place_Beauvau

Президент і прем'єр Франції приїхали до палаючого Нотр-Дам-де-Парі

Глава Франції Еммануель Макрон з жалем відреагував на пожежу в Twitter.

"Думки про всіх католиків і французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як горить частина нас", - написав він.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

"Ступінь руйнувань змушує констатувати, що Собор Паризької Богоматері втрачено для Франції і світу як історичний, культурний і релігійний об'єкт", - поділилися французькі ЗМІ.

Офіційний представник собору заявив, що після обвалення даху вогонь охопив всі дерев'яні конструкції по периметру. Надії зупинити пожежу у рятувальників уже немає, але поліція продовжує перекривати всі можливі під'їзди до острова, щоб отримати доступ екстрених служб, передає AFP.

BBC

Telegram Hue

Telegram Hue

За даними очевидців, загорілися дерев'яні частини ремонтних лісів. Реставраційні роботи ведуться в соборі з початку квітня.

Відзначається, що пожежа почалася з горища собору. Вогнем було охоплено шпиль будівлі і приміщення під ним.

До Собору Парижської Богоматері були стягнуті пожежні підрозділи.

Bloomberg

Bloomberg

Мер Парижа Анн Ідальго в Twitter закликала всіх дотримуватися периметру безпеки. Поліція частково перекрила доступ на острів Сіте в Парижі, де розташований Нотр-Дам.

Як повідомили очевидці, шпиль Собору впав. Слідом за шпилем обвалився і дах будівлі.

And down goes the Notre Dame spire. This is truly unbelievable.

(h/t @H_Miser) pic.twitter.com/8HrQ7iAA8J — Omar Jimenez (@OmarJimenezCNN) 15 апреля 2019 г.

twitter.com/CathedraleNotre

twitter.com/CathedraleNotre

За даними представника Собору, вогонь перекинувся на несучу конструкцію будівлі.

Дах Нотр-Дам де Парі було повністю зруйновано вогнем.

Впав також годинник Собору Паризької Богоматері.

Президент Франції Емануель Макрон скасував заплановане звернення до громадян країни через пожежу в Нотр-Дам-де-Парі. Він повинен був оголосити про заходи у відповідь на вимоги "жовтих жилетів".

Говорит Москва

facebook.com/IrenaKarpa

На новину про пожежу відреагував президент США Дональд Трамп. "Жахливо спостерігати за тим, як горить Нотр-Дам де Парі в Парижі. Потрібно діяти швидко", - написав він у Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

Telegram Карточный домик: Европа

Telegram Карточный домик: Европа

Telegram Карточный домик: Европа

Telegram Карточный домик: Европа

Собор Паризької Богоматері було побудовано у 1163-1345 роках. Це католицький храм в центрі Парижа, один із символів французької столиці. Кафедральний собор архиєпархії Парижа. Розташований в східній частині острова Сіте, в четвертому міському окрузі, на місці першої християнської церкви Парижа — базиліки Святого Стефана.

Собор до пожежі Вікіпедія

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