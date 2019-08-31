У Франції сталася кривава НП: з'явилося перше відео

У французькій комуні Віллербан під Ліоном невідомі з ножами напали на людей.
В результаті НП одна людина загинула, ще шестеро були поранені, пише France Info (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Подія трапилася на одній зі станцій метро близько 18:00 за київським часом.
Одного з нападників вдалося затримати, другого розшукує поліція.
Під Ліоном з ножем напали на перехожих
francetvinfo.fr
Причини та інші подробиці поки невідомі.
Під Ліоном з ножем напали на перехожих
@TerrorNewsWorld, Twitter
У мережі також з'явилося перше відео з місця інциденту.
🔴 #Lyon : vidéo de l’interpellation du suspect par des passants (devant l’ascenseur) #Villeurbanne pic.twitter.com/GQRAtEQHha— Damien Rieu (@DamienRieu) 31 августа 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Парижі відвідувач ресторану влаштував криваву розправу над офіціантом.
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