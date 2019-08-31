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У Франції сталася кривава НП: з'явилося перше відео

2.7т Читати матеріал російською

У французькій комуні Віллербан під Ліоном невідомі з ножами напали на людей.

В результаті НП одна людина загинула, ще шестеро були поранені, пише France Info (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Подія трапилася на одній зі станцій метро близько 18:00 за київським часом.

Одного з нападників вдалося затримати, другого розшукує поліція.

Під Ліоном з ножем напали на перехожих

Під Ліоном з ножем напали на перехожих

francetvinfo.fr

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Напав з ножем: в Дніпрі чоловік влаштував криваву бійку в маршрутці

Причини та інші подробиці поки невідомі.

Під Ліоном з ножем напали на перехожих

Під Ліоном з ножем напали на перехожих

@TerrorNewsWorld, Twitter

У мережі також з'явилося перше відео з місця інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Парижі відвідувач ресторану влаштував криваву розправу над офіціантом.

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Франція Ліон
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