У Франції розбився літак із туристами: ніхто не вижив. Фото та відео

У Франції в неділю, 16 лютого, в результаті падіння туристичного літака загинули чотири особи.

Аварія з лайнером Piper PA-28 сталася близько 13:00 за місцевим часом на плато Ларзака в комуні Крессейль, передає Midi Libre (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

На борту знаходився пілот і три пасажири. Тих, хто вижив під час катастрофи, не було.

Відомо, що літак вилетів з Ангулема. Він розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкових смуг на аеродромі Мійо-Ларзака.

У Франції розбився літак з туристами Midi Libre

Шлях, який пролетів лайнер:

Попередньо, пілот втратив контроль над літаком, і після удару при невдалому приземленні повітряне судно загорілося. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера практично нічого не залишилося.

Повідомляється, що в цей день на плато були сильні пориви вітру. Розслідування інциденту доручено спеціалізованим жандармам повітряного транспорту.

У Франції розбився літак з туристами Midi Libre

У Франції розбився літак з туристами Midi Libre

У Франції розбився літак з туристами Midi Libre

Piper PA-28 France Info

Відео з місця падіння літака:

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Республіці Комі (Росія) здійснив жорстку посадку літак Boeing 737 авіакомпанії UTair, який виконував рейс із Москви в Усинськ. У авіалайнера виникли проблеми з шасі, і він буквально "черевом" прокотився по злітно-посадковій смузі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!