Головна Новини
16 лютого • оновлено в 23:29
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Франції розбився літак із туристами: ніхто не вижив. Фото та відео

7.3т
Читати матеріал російською

У Франції в неділю, 16 лютого, в результаті падіння туристичного літака загинули чотири особи.

Аварія з лайнером Piper PA-28 сталася близько 13:00 за місцевим часом на плато Ларзака в комуні Крессейль, передає Midi Libre (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

На борту знаходився пілот і три пасажири. Тих, хто вижив під час катастрофи, не було.

Новини
Як вижити в авіакатастрофі: названі найбезпечніші місця в літаку

Відомо, що літак вилетів з Ангулема. Він розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкових смуг на аеродромі Мійо-Ларзака.

У Франції розбився літак з туристами

У Франції розбився літак з туристами

Midi Libre

Шлях, який пролетів лайнер:

Попередньо, пілот втратив контроль над літаком, і після удару при невдалому приземленні повітряне судно загорілося. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера практично нічого не залишилося.

Повідомляється, що в цей день на плато були сильні пориви вітру. Розслідування інциденту доручено спеціалізованим жандармам повітряного транспорту.

У Франції розбився літак з туристами

У Франції розбився літак з туристами

Midi Libre

У Франції розбився літак з туристами

У Франції розбився літак з туристами

Midi Libre

У Франції розбився літак з туристами

У Франції розбився літак з туристами

Midi Libre

Piper PA-28

Piper PA-28

France Info

Відео з місця падіння літака:

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Республіці Комі (Росія) здійснив жорстку посадку літак Boeing 737 авіакомпанії UTair, який виконував рейс із Москви в Усинськ. У авіалайнера виникли проблеми з шасі, і він буквально "черевом" прокотився по злітно-посадковій смузі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Франція
Теги
смерть фотографии видео розбився літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
1
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги