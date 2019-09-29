У Франції прощаються з експрезидентом Шираком: фото натовпів людей

У Парижі в неділю, 29 вересня, розпочалася народна церемонія прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком.

Труну з тілом політика, накриту французьким триколором, було виставлено у дворі Будинку Інвалідів, біля собору Святого Людовика, передає "Європейська правда" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Похоронний кортеж прибув до собору від вулиці Турнон, де останні роки проживало подружжя Шираків.

Жак Ширак Dici TV

На церемонію прощання пропускали всіх охочих. Вона почалася о 14 годині за місцевим часом, але ще за кілька годин до її початку біля Будинку Інвалідів вишикувалася значна черга.

Прощання з президентом interfax.ru

Побажання провести народне прощання висловила сім'я Ширака. Для всіх, хто прийшов у Будинок Інвалідів, сім'я експрезидента приготувала брошури з його висловлюваннями.

Брошура twitter.com/robin_prudent

Брошура twitter.com/robin_prudent

Брошура twitter.com/robin_prudent

Відзначається, що близько п'яти тисяч осіб уже залишили записи в книгах співчуттів у Єлисейському палаці. У цих же книгах записи зможуть залишити ті, хто прийшов на церемонію прощання в Будинок Інвалідів.

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Вранці 30 вересня Шираку віддадуть військові почесті в почесному дворі Будинку Інвалідів у присутності нинішнього президента Еммануеля Макрона.

Пізніше в понеділок церемонія прощання пройде в паризькій церкві Сен-Сюльпіс. На ній будуть присутні близько тридцяти глав держав і урядів, зокрема президент Росії Володимир Путін.

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Нагадаємо, колишній президент Франції Жак Ширак помер у четвер, 26 вересня, в 86-річному віці. Він був президентом протягом 12 років – із 1995 до 2007 року.

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом twitter.com/robin_prudent

#CHIRAC Voici un petit aperçu de la file d'attente pour accéder aux Invalides. Et cela, une heure et demi avant l'ouverture des portes. pic.twitter.com/UOlfLeJzvB - Robin Prudent (@robin_prudent) September 29, 2019

#CHIRAC Voici un petit aperçu de la file d'attente, avenue de La-Motte-Piquet. pic.twitter.com/oJPMlf3NMn - Robin Prudent (@robin_prudent) September 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня на 96-му році життя помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!