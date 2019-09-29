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30 вересня • оновлено в 05:58
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У Франції прощаються з експрезидентом Шираком: фото натовпів людей

17.3т Читати матеріал російською

У Парижі в неділю, 29 вересня, розпочалася народна церемонія прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком.

Труну з тілом політика, накриту французьким триколором, було виставлено у дворі Будинку Інвалідів, біля собору Святого Людовика, передає "Європейська правда" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Похоронний кортеж прибув до собору від вулиці Турнон, де останні роки проживало подружжя Шираків.

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Жак Ширак

Жак Ширак

Dici TV

На церемонію прощання пропускали всіх охочих. Вона почалася о 14 годині за місцевим часом, але ще за кілька годин до її початку біля Будинку Інвалідів вишикувалася значна черга.

Прощання з президентом

Прощання з президентом

interfax.ru

Побажання провести народне прощання висловила сім'я Ширака. Для всіх, хто прийшов у Будинок Інвалідів, сім'я експрезидента приготувала брошури з його висловлюваннями.

Брошура

Брошура

twitter.com/robin_prudent

Брошура

Брошура

twitter.com/robin_prudent

Брошура

Брошура

twitter.com/robin_prudent

Відзначається, що близько п'яти тисяч осіб уже залишили записи в книгах співчуттів у Єлисейському палаці. У цих же книгах записи зможуть залишити ті, хто прийшов на церемонію прощання в Будинок Інвалідів.

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Вранці 30 вересня Шираку віддадуть військові почесті в почесному дворі Будинку Інвалідів у присутності нинішнього президента Еммануеля Макрона.

Пізніше в понеділок церемонія прощання пройде в паризькій церкві Сен-Сюльпіс. На ній будуть присутні близько тридцяти глав держав і урядів, зокрема президент Росії Володимир Путін.

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Нагадаємо, колишній президент Франції Жак Ширак помер у четвер, 26 вересня, в 86-річному віці. Він був президентом протягом 12 років – із 1995 до 2007 року.

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощання з президентом

Прощання з президентом

twitter.com/robin_prudent

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня на 96-му році життя помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе.

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Особа
Жак Ширак
Місце
Франція Париж
Теги
фотографии видео політика
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Останній нормальний президент Франції, далі підуть корупціонер Саркозі, лівий ідеаліст Оланд, сьогоднішній лихач Пу -Макрон
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