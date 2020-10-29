У Франції повідомили про заміноване авто під церквою: перші деталі

Вибуху замінованого автомобіля поліція запобігла біля католицької церкви в Сартрувіле у Франції.

Про це повідомило Insider Paper. Повідомляється, що заарештовано чоловіка, розслідування триває.

Як повідомило leparisien.fr, сапери вибухівку не виявили в автомобілі. Про можливе мінування правоохоронцям повідомив чоловік, якому син сказав, що хоче "вчинити так само, як в Ніцці" і пішов з дому.

Машину підозрюваного поліцейські і виявили біля церкви Сен-Мартен. У затриманого також знайшли ніж.

Проспект Роберта Шумана, в кінці якого розташована церква, закрили для руху транспорту, жителів навколишніх будинків евакуювали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французькому місті Ніцца 29 жовтня чоловік з ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули просто всередині церкви Нотр-Дам.