У ЄС проходять вибори до Європарламенту: хто бореться і які шанси у "друзів Путіна"

У Євросоюзі стартували вибори в Європарламент (ЄП). Зокрема у четвер, 23 травня, відкрилися перші виборчі дільниці – у Великобританії і Нідерландах. 24 травня голосують Чехія та Ірландія. У суботу, 25 травня, до них приєднаються Мальта, Латвія, Словаччина. Решта країн зроблять свій вибір у неділю.

Загалом право голосу на виборах до Європарламенту в 28 країнах-членах ЄС мають 427 млн осіб, повідомляє DW. На виборах мають обрати 751 євродепутата. У кожної із 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великобританії (по 73). Невеликі країни, наприклад Кіпр, Люксембург і Мальта, мають лише по шість євродепутатів. Перші результати будуть відомі вже в неділю, 26 травня.

Це дев'яті вибори до ЄП із моменту їхнього введення у 1979 році, і явка виборців кожного разу падала, досягнувши 43% у 2014 році.

Новини У Росії знайшли спосіб пробратися до Європарламенту

Вибори до Європарламенту-2019 "ДТ"

Хто бореться

Європейська народна партія – найбільша партія в Європейському парламенті. Основу складають німецькі Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (Ангела Меркель). Також значну частину представляють партійці французької Республіканської партії (Ніколя Саркозі), іспанської Народної партії (Маріано Рахой), італійської "Вперед, Італія" (Сільвіо Берлусконі) і польської "Громадянської платформи" (Дональд Туск, Гжегож Схетина).

Саме цій політичній силі соціологи пророкують перемогу, передає ТСН. Єдине, над чим сперечаються – це кількість мандатів.

Прогресивний альянс соціалістів і демократів – основний партнер Європейської народної партії. Позиціонують себе як соціал-демократи. Її основу складають німецька Соціал-демократична партія (Мартін Шульц), італійська Демократична партія (Маттео Ренці), іспанська Соціалістична партія (Педро Санчес), французька Соціалістична партія (Франсуа Олланд, Бенуа Амон) і британська Лейбористська партія (Джеремі Корбін). Лідер – Франс Тіммерманс.

"24"

Альянс лібералів і демократів за Європу – чергова проєвропейська і ліберальна партія. Тут головними партіями є чеська ANO (Андрій Бабіш), іспанські сепаратистські партії, зокрема каталонські і країни Басків, бельгійський "Реформаторський рух" (Шарль Мішель). Також на цих виборах разом з Альянсом йде і партія президента Франції Еммануеля Макрона En Marche.

Європейські консерватори і реформісти – найбільша євроскептична партія в Європарламенті. Переважно сповідує ідеї консерватизму. Найвідомішими партіями в ній є британська Консервативна партія (Тереза Мей) і польська "Право і справедливість" (Ярослав Качинський).

Європейський союз людей і націй Сальвіні – ще одна євроскептична партія, яка була створена саме напередодні нинішніх виборів до Європарламенту. Вона є ультраправою, популістською і націоналістичною. Утворив її й очолює лідер італійського "Руху п'яти зірок" Маттео Сальвіні.

Європейське об'єднання лівих – ліва, соціалістична, євроскептична партія. Фактично є об'єднанням майже всіх лівих партій країн-членів ЄС. Найпотужнішими партіями цього об'єднання є чеська Комуністична партія (Філіп Войтех), ірландська "Шинн Фейн" (Джеррі Адамс), іспанська "Подемос" (Пабло Іглесіас) і португальське об'єднання трьох комуністичних партій "Коаліція демократичної єдності" (Жеронімо де Соуза).

Зелені – Європейський вільний альянс – об'єднання зелених партій країн-членів ЄС, які в основному борються за екологічні проблеми. Тут головними виступають німецька Зелена партія (Аналена Баербок) і французька Екологічна зелена партія (Давид Корман).

Що з "друзями Путіна"

Під час цих виборів, як ніколи, стає актуальною ситуація, коли євроскептики починають набирати популярність і зміцнювати свої позиції.

На всьому континенті національні лідери намагаються мобілізувати своїх прихильників, щоб протистояти популістському сплеску. Однак, згідно з прогнозами, праві популісти просунуться досить серйозно, пише "Європравда".

Проте підйом євроскептиків, як очікується, не охопить весь блок, а виборці в Іспанії, Ірландії та країнах Балтії продемонструють тверду підтримку ЄС.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL розібрався, як проходять вибори в Німеччині і чому це важливо для України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!