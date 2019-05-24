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У ЄС проходять вибори до Європарламенту: хто бореться і які шанси у "друзів Путіна"

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У Євросоюзі стартували вибори в Європарламент (ЄП). Зокрема у четвер, 23 травня, відкрилися перші виборчі дільниці – у Великобританії і Нідерландах. 24 травня голосують Чехія та Ірландія. У суботу, 25 травня, до них приєднаються Мальта, Латвія, Словаччина. Решта країн зроблять свій вибір у неділю.

Загалом право голосу на виборах до Європарламенту в 28 країнах-членах ЄС мають 427 млн осіб, повідомляє DW. На виборах мають обрати 751 євродепутата. У кожної із 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великобританії (по 73). Невеликі країни, наприклад Кіпр, Люксембург і Мальта, мають лише по шість євродепутатів. Перші результати будуть відомі вже в неділю, 26 травня.

Це дев'яті вибори до ЄП із моменту їхнього введення у 1979 році, і явка виборців кожного разу падала, досягнувши 43% у 2014 році.

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"ДТ"

Хто бореться

Європейська народна партія – найбільша партія в Європейському парламенті. Основу складають німецькі Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (Ангела Меркель). Також значну частину представляють партійці французької Республіканської партії (Ніколя Саркозі), іспанської Народної партії (Маріано Рахой), італійської "Вперед, Італія" (Сільвіо Берлусконі) і польської "Громадянської платформи" (Дональд Туск, Гжегож Схетина).

Саме цій політичній силі соціологи пророкують перемогу, передає ТСН. Єдине, над чим сперечаються – це кількість мандатів.

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Прогресивний альянс соціалістів і демократів – основний партнер Європейської народної партії. Позиціонують себе як соціал-демократи. Її основу складають німецька Соціал-демократична партія (Мартін Шульц), італійська Демократична партія (Маттео Ренці), іспанська Соціалістична партія (Педро Санчес), французька Соціалістична партія (Франсуа Олланд, Бенуа Амон) і британська Лейбористська партія (Джеремі Корбін). Лідер – Франс Тіммерманс.

У ЄС проходять вибори до Європарламенту: які шанси у "друзів Путіна"

"24"

Альянс лібералів і демократів за Європу – чергова проєвропейська і ліберальна партія. Тут головними партіями є чеська ANO (Андрій Бабіш), іспанські сепаратистські партії, зокрема каталонські і країни Басків, бельгійський "Реформаторський рух" (Шарль Мішель). Також на цих виборах разом з Альянсом йде і партія президента Франції Еммануеля Макрона En Marche.

Європейські консерватори і реформісти – найбільша євроскептична партія в Європарламенті. Переважно сповідує ідеї консерватизму. Найвідомішими партіями в ній є британська Консервативна партія (Тереза Мей) і польська "Право і справедливість" (Ярослав Качинський).

Європейський союз людей і націй Сальвіні – ще одна євроскептична партія, яка була створена саме напередодні нинішніх виборів до Європарламенту. Вона є ультраправою, популістською і націоналістичною. Утворив її й очолює лідер італійського "Руху п'яти зірок" Маттео Сальвіні.

Європейське об'єднання лівих – ліва, соціалістична, євроскептична партія. Фактично є об'єднанням майже всіх лівих партій країн-членів ЄС. Найпотужнішими партіями цього об'єднання є чеська Комуністична партія (Філіп Войтех), ірландська "Шинн Фейн" (Джеррі Адамс), іспанська "Подемос" (Пабло Іглесіас) і португальське об'єднання трьох комуністичних партій "Коаліція демократичної єдності" (Жеронімо де Соуза).

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Зелені – Європейський вільний альянс – об'єднання зелених партій країн-членів ЄС, які в основному борються за екологічні проблеми. Тут головними виступають німецька Зелена партія (Аналена Баербок) і французька Екологічна зелена партія (Давид Корман).

Що з "друзями Путіна"

Під час цих виборів, як ніколи, стає актуальною ситуація, коли євроскептики починають набирати популярність і зміцнювати свої позиції.

На всьому континенті національні лідери намагаються мобілізувати своїх прихильників, щоб протистояти популістському сплеску. Однак, згідно з прогнозами, праві популісти просунуться досить серйозно, пише "Європравда".

Проте підйом євроскептиків, як очікується, не охопить весь блок, а виборці в Іспанії, Ірландії та країнах Балтії продемонструють тверду підтримку ЄС.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL розібрався, як проходять вибори в Німеччині і чому це важливо для України.

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Особи
Ангела МеркельМаттео СальвініНіколя Саркозі
Теги
ЄвросоюзЄвропарламент
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Doc I
Doc I
Дружба основана на общих целях и общих интересах. И на данный момент у Рашки в друзьях только фашистские партии и маргиналы-изгои, но у этих партий меньшинство - да и с даже имеющимся "товаром" каши не сварить. И вообще странно что такой вопрос поднимается - экономику Рашки уже ничто не спасет и не важно кто придет к власти - Рашка сама себя утопит
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Doc I, :о))))))))))))))) Кастрюлю с тупой башки сними! Может быть хоть тогда увидишь, кто сам себя УЖЕ утопил.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Doc I, лучше уж фашисты в друзьях, чем были при власти как на Украине. Про экономику майдауны каждый год обещают...и мост все никак не разрушится...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ух ты...Обозреватель...благодаря тебе мы узнаем что Путин не в изоляции и у него очень много друзей в Европе)))
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CARGO 100
CARGO 100
... и какие шансы у "друзей Путина". А какие шансы у "друзей Киева"?
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Doc I
Doc I
Парубий Пидор, Кацапов сразу видно - кацапы могут и не представляться. И в мире не любят китайцев и кацапов - тупых, шумных и ничего не понимающих
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Doc I, почему тогда во многих странах (по крайней мере я видел это в Канаде и в Германии) хохлы стесняются признаться, кто они. "Мы русские". :о))
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