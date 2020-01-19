У Ємені повстанці влаштували криваву бійню в мечеті: загинули 60 військових елітного полку

У Ємені в результаті ракетного обстрілу військового навчального табору у провінції Маріб загинули 60 солдатів із президентської оборони, ще десятки отримали різні поранення.

Удар із використанням балістичних ракет і безпілотників здійснили ополченці Хуті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне телебачення Саудівської Аравії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Ополченці-хусити почали атакувати табір у Дхамарі балістичними ракетами і наступом. Об'єктом атаки була мечеть всередині табору, в якій солдати здійснювали молитви", – коментують події військові та медичні джерела.

У Ємені повстанці влаштували криваву бійню в мечеті alarabiya.net

Водночас у пресцентрі Збройних сил Ємену заявили, що атака біля Маріба тільки збільшить стійкість і наполегливість армії у боротьбі з "ополченцями, яких підтримує Іран".

Варто зазначити, що в країні з 2014 року триває війна між шиїтами-хуситами і лояльними до президента Абд Раббо Мансура Хаді урядовими військами. Водночас хуситів озброює Іран, а також підтримують прихильники поваленого раніше диктатора Ємену Алі Салеха. А на боці чинного президента Хаді – арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією.

У Ємені повстанці влаштували криваву бійню в мечеті alarabiya.net

Наразі у результаті військових дій загинули вже десятки тисяч людей. Крім цього, мільйони стали переселенцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2019 року в Ємені озброєні сили Південної перехідної ради захопили президентський палац Маашік у місті Аден. Сепаратисти декілька днів обстрілювали президентський маєток Абд Раббо Мансур Хаді.

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