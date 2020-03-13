У дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо в п'ятницю, 13 березня, підтвердили китайський коронавірус.
Про це повідомив у Twitter прессекретар глави канадського уряду Камерон Ахмад після отримання результатів тестів.
За його словами, хвора почуває себе добре і дотримується рекомендацій лікарів. У прем'єра ж на спостерігається ніяких симптомів.
У дружини прем'єра Канади Трюдо виявлено коронавірус
marieclaire.ru
Згідно із заявою, дружина Трюдо поки буде ізольована, а прем'єр-міністр пробуде в ізоляції 14 днів. Жінка нещодавно повернулася з Великобританії і через кілька днів відчула сильний жар.
Update on Sophie & the Prime Minister. pic.twitter.com/EkJL5rWGUN- Cameron Ahmad (@CameronAhmad) March 13, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, під загрозою зараження опинився також президент США Дональд Трамп – він контактував із зараженим бразильським політиком Фабіо Вайнгартеном.
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