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13 березня • оновлено в 07:12
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У дружини прем'єра Канади Трюдо виявлено коронавірус

5.2т
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У дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо в п'ятницю, 13 березня, підтвердили китайський коронавірус.

Про це повідомив у Twitter прессекретар глави канадського уряду Камерон Ахмад після отримання результатів тестів.

За його словами, хвора почуває себе добре і дотримується рекомендацій лікарів. У прем'єра ж на спостерігається ніяких симптомів.

У дружини прем'єра Канади Трюдо виявлено коронавірус

У дружини прем'єра Канади Трюдо виявлено коронавірус

marieclaire.ru

Згідно із заявою, дружина Трюдо поки буде ізольована, а прем'єр-міністр пробуде в ізоляції 14 днів. Жінка нещодавно повернулася з Великобританії і через кілька днів відчула сильний жар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під загрозою зараження опинився також президент США Дональд Трамп – він контактував із зараженим бразильським політиком Фабіо Вайнгартеном.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Канада
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