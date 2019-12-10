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10 грудня • оновлено в 07:29
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У Чилі розбився літак з десятками людей на борту

1.1т
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У Чилі розбився військовий літак, на борту якого знаходилися 38 осіб. З них 17 були військовими і 21 цивільними.

Про це повідомляє РБК. Літак прямував до Антарктиди, але в шляху перестав виходити на зв'язок. Сталося це приблизно через годину після вильоту з аеродрому в місті Пунта-Аренас.

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Літак прямував на антарктичну базу, він перевозив персонал для обслуговування нафтопроводу, який забезпечує одну з баз. Рятувальники ведуть пошук тих, хто вижив на місці аварії повітряного судна.

У Чилі розбився літак з десятками людей на борту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Канаді розбився літак з двома сім'ями на борту, загинули діти.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Чилі
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