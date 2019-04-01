У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус: 40 постраждалих

У місті Брно (Чехія) відбулося зіткнення трамвая і тролейбуса. В результаті постраждали 40 осіб.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Life Shot із посиланням на місцеві чеські ЗМІ. "Сорок осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті зіткнення трамвая і тролейбуса, яке відбулося на перехресті вулиць Масна і Крженова в центрі Брно", — цитує слова представника національної служби рятувальників і пожежників Ярослава Мірошка EurAsiaDaily.

Він уточнив, що п'ять людей із важкими травмами госпіталізували у відділення інтенсивної терапії місцевих лікарень.

Аварія у Брно Life Shot

Зі свого боку Novinky.cz уточнює, що в момент зіткнення трамвай був порожній — у ньому перебував тільки водій.

За даними чеських рятувальників, поліція з'ясовує причини події. Район міста, де відбулося зіткнення трамвая і тролейбуса, тимчасово закритий для руху транспорту.

Зіткнення у Брно HZS Jihomoravského kraje

Зіткнення у Брно Drážní inspekce

Зіткнення у Брно HZS Jihomoravského kraje

Na ulici Křenová v Brně došlo k dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje. Na místě je větší počet zraněných, ulice je neprůjezdná. - Policie ČR (@PolicieCZ) 1 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого в іспанській Каталонії зіткнулися два приміські потяги. Одна людина загинула. За даними рятувальників, троє пасажирів були серйозно поранені, 16 осіб отримали травми середньої тяжкості і 76 — з легкими пораненнями.

В кінці лютого щонайменше 24 людини загинули і ще 50 отримали поранення під час пожежі, що сталася в потязі на головному залізничному вокзалі в Каїрі.

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