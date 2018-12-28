У Чехії грабіжник банку взяв у заручники 9 осіб: усі подробиці

У п'ятницю, 28 грудня, в місті Пршібрам (Чехія) невідомий скоїв напад на банк і захопив 9 заручників — клієнтів і двох співробітників компанії.

Як заявив поліцейським 28-річний зловмисник, він не хотів, щоб хтось постраждав, передає denik.cz.

Інцидент стався близько полудня. На місце прибули правоохоронці, загін спецназу і поліцейський перемовник, у район НП відправили вертоліт. Околиці були евакуйовані й оточені, магазини біля банку закриті.

Після невдалих переговорів співробітники поліції проникли в будівлю і затримали злочинця. Ніхто із захоплених людей не постраждав.

Фото з місця інциденту denik.cz

Фото з місця інциденту denik.cz

Фото з місця інциденту denik.cz

Як передає idnes.cz із посиланням на представника поліції Моніку Шіндл, напад стався в Unicredit Bank, який злочинець намагався пограбувати.

За словами Шіндл, чоловік був озброєний вогнепальною зброєю, але не застосовував її, а також відпустив одного із заручників ще до прибуття правоохоронців.

Фото з місця інциденту denik.cz

Фото з місця інциденту denik.cz

Представник поліції також вказала, що мотиви, які спонукали чоловіка на вчинення злочину, поки не зрозумілі.

За словами офіційного представника Unicredit Bank Петра Плочека, ситуація знаходилася під контролем. "Ми вжили всіх заходів безпеки і повідомили в поліцію", — сказав він.

Фото з місця інциденту denik.cz

Як писав OBOZREVATEL, у Італії вдень, 29 листопада, чоловік узяв у заручники близько 20 студентів, коли увірвався в державну установу в місті Фьюджі.