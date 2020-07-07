У Чехії сталося лобове зіткнення поїздів: є загиблі та десятки постраждалих. Фото

У Чехії пасажирські потяги зіткнулися лоб у лоб. Фото Správa železnic.

У Чехії внаслідок лобового зіткнення двох пасажирських поїздів загинули щонайменше двоє людей та близько 30 отримали травми.

Аварія сталася вдень 7 липня в районі населеного пункту Пернінк недалеко від Карлових Вар, пише Aktualne з посиланням на представника залізничної інспекції Мартіна Драпала (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

У Чехії пасажирські потяги зіткнулися лоб у лоб. Фото ČTK

Рух на залізничній лінії перервано, фахівці встановлюють причини події.

За словами представника об'єднаного корпусу рятувальників і пожежників Мартіна Касало, внаслідок аварії загинули двоє людей. Водночас чеське телебачення з посиланням на рятувальників заявило про трьох загиблих.

Також близько 30 осіб отримали травми, деякі з них – серйозні.

У лікарні в Карлових Варах оголошений травматологічний план, який вводять під час надзвичайних подій, коли очікується велика кількість постраждалих.

У Чехії пасажирські потяги зіткнулися лоб у лоб. Фото Telegram Підйом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в Чехії поїзд врізався в пасажирський автобус на переїзді, в результаті чого постраждали 10 осіб.