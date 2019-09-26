У Британії жінка, яка дивом завагітніла, побачила на знімку УЗД "янгола-охоронця"

Пара з Великобританії, яка думала, що ніколи не матиме дітей, дізналася про несподівану вагітність жінки. Ба більше – на знімку УЗД вони побачили "янгола-охоронця".

Брітані Кларк і її обранцю Джеймсу Груверу виповнилося по 24 роки, написало видання The sun (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка з чоловіком припускали, що у них не буде первістка, адже у Кларк був діагностований ендометріоз. Під час цієї хвороби клітини внутрішнього шару стінки матки починають розростатися поза органом, провокуючи кровотечі, постійні болі, а також безпліддя.

У Британії на знімку УЗД вагітної з'явився "янгол-охоронець" The sun

Коли Кларк хворіла, партнер сказав їй пройти тест на вагітність і, на їхній подив, той виявився позитивним.

Але після того, як пара отримала знімок УЗД з 12-тижневою дитиною, жінка помітила "дивну тінь" у правому верхньому куті зображення. Згодом майбутня мама відправила кадр своїм рідним.

"Вони сказали, що на знімку видно обличчя і руку, що вказує на дитину. Тітка зазначила, що це "янгол-охоронець", який наглядає за малюком", – наголосила Кларк.

Майбутні батьки сподіваються, що "янгол-охоронець" на знімку – це гарний знак після всіх невдач.

Брітані Кларк і її обранцю Джеймсу Груверу виповнилося по 24 роки The sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, існування янголів-охоронців вдалося довести математично.

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