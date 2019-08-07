У Бразилії загадково помер відомий наркобарон, який намагався втекти із в'язниці

Відомий бразильський наркобарон Клаувіну да Сілва (Коротун) був знайдений мертвим у в'язниці, лише через три дні після спроби втечі.

Начальство в'язниці в Ріо-де-Жанейро заявило, що слідів насильницької смерті не виявлено, передає ВВС.

Тіло 42-річного наркобарона знайшли в одиночній камері. Він був засуджений до 73 років і 10 місяців ув'язнення за наркоторгівлю.

Наркобарон Клаувіну да Сілва Скріншот з відео

Три дні тому Коротун намагався втекти, для цього він придумав вкрай оригінальний спосіб: переодягнувся власною дочкою – надів перуку, силіконову маску, окуляри і рожеву майку. Однак, на виході з в'язниці він викликав підозри своєю нервозністю і був затриманий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що засуджений соратник болівійського наркорабона Пабло Ескобара Хорхе Суарес опинився на волі.

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