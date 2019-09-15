У Болгарії сталася страшна ДТП зі спікером парламенту: з'явилися фото

Автомобіль глави парламенту Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в аварію.
Як передає NOVA, ДТП сталася біля села Вірбак на трасі Шумен-Сілістра.
В авто політика влетів 31-річний водій легковика, який не впорався з керуванням на небезпечній ділянці дороги і виїхав на зустрічну смугу.
Цвєта Караянчева
NOVA
Караянчева була госпіталізована після аварії, однак прямого лобового зіткнення не сталося - водій спікера встиг зробити маневр.
Пізніше спікер особисто повідомила, що у неї зламано плечовий суглоб, однак інші учасники ДТП не постраждали.
Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП
NOVA
Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП
NOVA
Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП
NOVA
Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП
NOVA
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Молдові відбулося ДТП з кортежем президента Молдови.
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