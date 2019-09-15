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15 вересня • оновлено в 17:06
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У Болгарії сталася страшна ДТП зі спікером парламенту: з'явилися фото

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Автомобіль глави парламенту Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в аварію.

Як передає NOVA, ДТП сталася біля села Вірбак на трасі Шумен-Сілістра.

В авто політика влетів 31-річний водій легковика, який не впорався з керуванням на небезпечній ділянці дороги і виїхав на зустрічну смугу.

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Цвєта Караянчева

Цвєта Караянчева

NOVA

Караянчева була госпіталізована після аварії, однак прямого лобового зіткнення не сталося - водій спікера встиг зробити маневр.

Пізніше спікер особисто повідомила, що у неї зламано плечовий суглоб, однак інші учасники ДТП не постраждали.

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

NOVA

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

NOVA

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

NOVA

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

Спікер парламенту Болгарії потрапила в ДТП

NOVA

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Молдові відбулося ДТП з кортежем президента Молдови.

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Болгарія
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