У Білорусі зворушливо попрощалися з хлопцем, який помер після побиття силовиками. Фото і відео

У п'ятницю, 13 листопада, в різних містах Білорусі попрощалися з 31-річним Романом Бондаренком, який помер після побиття силовиками на Площі змін у Мінську.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на Площі змін зібралися сотні людей. Вони зробили імпровізований вівтар зі свічками та квітами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також діти приносять іграшки до місця пам'яті Романа Бондаренка.

В інших містах небайдужі жителі вишикувалися в тисячі живих ланцюгів солідарності. У Могильові ОМОН зажадав від людей розійтися.

Нагадаємо, увечері 11 листопада люди в цивільній формі і масках приїхали на Площу змін, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Люди з навколишніх будинків спробували дізнатися у них, що відбувається, і у дворі почався конфлікт.

"Між людиною в масці і невідомим хлопцем зав'язалася якась словесна перепалка, Рома в ній не брав участі, він стояв поруч і слухав. Потім він щось сказав, і чоловік у масці запитав: "Ти чого борзий такий?" Відштовхнув Рому ближче до мурала, той намагався ухилитися, але невідомий схопив його і з усієї сили відкинув до гірки на майданчику. Він сильно вдарився головою", – цитує Tut.by одну зі свідків події.

За словами сусідів, після цього Бондаренка затримали, посадили в мікроавтобус і відвезли.

"Мама вранці їздила в лікарню до Романа. Стан дуже важкий, лікарі сказали, що шанс вижити один з тисячі. Потрібна додаткова операція, але в цьому стані брат її не переживе. Потрібно чекати, поки піде на поправку. Мамі дозволили побачити Романа, ненадовго пустили в реанімацію, він у комі. Підключений до різних апаратів, весь в пов'язках і синцях", – розповіла сестра постраждалого Ольга Кучеренко ще до того, як стало відомо про його смерть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше родичі повідомили, що увечері 12 листопада Бондаренко помер від отриманих травм.