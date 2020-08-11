У Білорусі зник автор фільму про жінок Лукашенка

У Мінську під час масових протестів зник журналіст Стас Івашевич, який зняв фільм про жінок президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Проєкт", вже більше 40 годин чоловік не виходить на зв'язок. Івашкевич є відомим білоруським розслідувачем і веде свою авторську програму на каналі "Белсат" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Колеги журналіста припустили, що підставою для його затримання і вчинення тиску з боку влади міг стати саме фільм про пасії чинного білоруського лідера.

Останній раз Івашкевич виходив на зв'язок увечері 9 серпня. Тоді він сказав, що його затримали і везуть в ізолятор на вулиці Окрестіна. Однак відтоді більше про долю журналіста нічого не відомо. Крім того, адвоката не пустили в ізолятор і не дали жодної інформації про те, де перебуває Івашкевич.

Ось уже півтори доби правозахисники об'їжджають і обдзвонюють всі місця позбавлення волі, але ніякої офіційної інформації їм як і раніше не дають. Неофіційно кажуть, нібито проти журналіста зареєстрували кримінальне провадження.

Показово, що перед виборами президента Білорусі Івашкевича і його колег вже затримували під час підготовки матеріалу про жінок Лукашенка.

"Ми побоюємося, що зараз те затримання може виявитися обтяжувальною обставиною для журналіста. Уже після виходу матеріалу ми помічали зовнішнє спостереження за журналістами його команди", – відзначили соратники розслідувача.

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