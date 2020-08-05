У Білорусі в перший день голосування за президента зафіксували порушення: що говорять ЦВК і спостерігачі

Спостерігачі заявили про порушення в перший день дострокового голосування на виборах президента в Білорусі.

У Білорусі заявили про явку майже 5% у перший день дострокового голосування на виборах президента, яке стартувало 4 серпня.

Такі дані надала Центральна виборча комісія країни, передає БЕЛТА. Водночас спостерігачі говорять про порушення на дільницях.

Зазначається, що проголосувати достроково за того чи іншого кандидата в президенти прийшло 4,98% виборців, внесених до списків.

У ЦВК підкреслили, що найбільше тих, хто вирішив проголосувати достроково, було в Гомельській області (7,55%). У Мінську таким правом голосу скористалися 4,77% виборців.

Дані ЦВК Білорусі (tvr.by)

Згідно з даними Центрвиборчкому, в регіонах явка була такою:

Брестська область – 4,23%;

Вітебська область – 5%;

Гомельська область – 7,55%;

Гродненська область – 3,39%;

Мінська область – 4,69%;

Могилевська область – 4,66%;

Мінськ – 4,77%.

Зі свого боку незалежні спостерігачі повідомляють про порушення. Так, Юлія Локоткова, яка спостерігає за ходом голосування на одній із виборчих дільниць у Мінську, заявила в Facebook про те, що "явка за даними комісії та спостерігачів розходиться в 2, 3 і 4 рази". Про порушення пишуть у коментарях під її постом й інші користувачі.

Спостерігачі говорять про порушення на виборчих дільницях у Білорусі (Facebook Юлія Локоткова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі 4 серпня розпочався дострокове голосування на виборах президента, яке відбудеться до 8-го числа. Його ввели для того, щоб завчасно змогли проголосувати ті, хто не зможе прийди в день виборів 9 серпня.