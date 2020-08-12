У Білорусі телеведучі звільнилися на фоні протестів: не захотіли "посміхатися з екрану"

У Білорусі двоє телеведучих заявили про звільнення на фоні масштабних протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.

За словами журналістів, вони ухвалили таке рішення саме через ситуацію в країні, яка триває вже третій день поспіль. Про це вони повідомили в своїх соціальних мережах.

"Я і мої діти більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора. Вітаємо країну з "вибором"! Не знаю, коли ви прочитаєте мій пост, адже глушать інтернет. Але зрозумійте, що навіть зараз, коли "вибір" уже зроблено – я не боюся! Друзі! Люди! І ви не бійтеся! Не позбавляйте майбутнього наших дітей!" – написалау Facebook телеведуча "СТВ" Тетяна Бородкіна.

Телеведуча білоруського каналу "СТВ" Тетяна Бородкіна звільнилася після протестів в країні (Facebook Tanya Borodkina)

З цієї ж причини заявив про звільнення через 10 років роботи і білоруський телеведучий державного каналу "АТН" Сергій Козлович.

Телеведучий державного каналу Білорусі "АТН" Сергій Козлович заявив про звільнення на фоні протестів в країні (Instagram sergey_kozlovich)

"Робота в кадрі для мене завжди буде кайфом. А ось в студії "АТН" я вчора сидів востаннє. Рішення самостійне. Попереду пошуки нової роботи", – написав він в Instagram.

Скриншот посту (Facebook Tanya Borodkina)

Скриншот (Instagram sergey_kozlovich)

Як повідомляв OBOZREVATEL, зіткнення в Мінську в третю ніч протестів тривали до третьої години ранку 12 серпня. В результаті частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці столиці. Згодом ситуація заспокоїлася, з вулиць зняли оточення і відновили рух транспорту на основних магістралях.