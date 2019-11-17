У Білорусі пройшли парламентські вибори: всі подробиці

У Білорусі в неділю, 17 листопада, завершилося голосування на виборах депутатів Палати представників сьомого скликання.

Ділянки для голосування закрилися о 20:00. Виборчі комісії приступили до підрахунку голосів, повідомляє БЕЛТА.

За даними ЦВК на 18:00, вибори відбулися у 109 зі 110 округів. Явка виборців склала 70,72%.

Участь у голосуванні на ділянці №506 Старовіленського виборчого округу №105 Центрального району Мінська прийняв і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Ви – бійці видимого фронту", – такими словами привітав він членів виборчої комісії.

Всього на виборах було сформовано 5831 дільницю для голосування, зокрема й 46 зарубіжних.

Лукашенко на виборах БЕЛТА

Як пише Deutsche Welle, багатьом незалежним і перш за все відомим кандидатам було відмовлено в реєстрації для участі у виборах.

Серед них – двоє опозиційних депутатів поточного скликання Ганна Канопацька та Олена Анісім, колишня політув'язнена Ірина Халіп та інші.

Лукашенко на виборах БЕЛТА

Відзначимо, вибори депутатів Палати представників проводяться на одномандатних виборчих округах. Для визначення результатів використовується мажоритарна виборча система відносної більшості.

Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини виборців округу, включених у списки. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів.

На нинішніх виборах могли проголосувати 6 880 605 громадян Білорусі.

Лукашенко на виборах БЕЛТА

Лукашенко на виборах БЕЛТА

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав грубою помилкою рішення Польщі не запросити главу РФ Володимира Путіна на роковини початку Другої світової війни.

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