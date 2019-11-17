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17 листопада • оновлено в 21:29
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У Білорусі пройшли парламентські вибори: всі подробиці

1.3т
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У Білорусі в неділю, 17 листопада, завершилося голосування на виборах депутатів Палати представників сьомого скликання.

Ділянки для голосування закрилися о 20:00. Виборчі комісії приступили до підрахунку голосів, повідомляє БЕЛТА.

За даними ЦВК на 18:00, вибори відбулися у 109 зі 110 округів. Явка виборців склала 70,72%.

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Участь у голосуванні на ділянці №506 Старовіленського виборчого округу №105 Центрального району Мінська прийняв і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Ви – бійці видимого фронту", – такими словами привітав він членів виборчої комісії.

Всього на виборах було сформовано 5831 дільницю для голосування, зокрема й 46 зарубіжних.

Лукашенко на виборах

Лукашенко на виборах

БЕЛТА

Як пише Deutsche Welle, багатьом незалежним і перш за все відомим кандидатам було відмовлено в реєстрації для участі у виборах.

Серед них – двоє опозиційних депутатів поточного скликання Ганна Канопацька та Олена Анісім, колишня політув'язнена Ірина Халіп та інші.

Лукашенко на виборах

Лукашенко на виборах

БЕЛТА

Відзначимо, вибори депутатів Палати представників проводяться на одномандатних виборчих округах. Для визначення результатів використовується мажоритарна виборча система відносної більшості.

Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини виборців округу, включених у списки. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів.

На нинішніх виборах могли проголосувати 6 880 605 громадян Білорусі.

Лукашенко на виборах

Лукашенко на виборах

БЕЛТА

Лукашенко на виборах

Лукашенко на виборах

БЕЛТА

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав грубою помилкою рішення Польщі не запросити главу РФ Володимира Путіна на роковини початку Другої світової війни.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
Выборы 2019 політика фотографии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Вы знаете, вот если честно посмотреть на Украину!? Google(map) - чисто американская корпорация, которая ведет 3D съемки панорам улиц городов, сел... Взгляните на карту Европы - Пустая Германия, потому как взъeбнyла Гугл что они светят личную жизнь. Также пустые места в России где живут медвежата и по мнению свиноскотов китайцы (Сибирь и т.д.), но зато города вплоть до самых переулков исследуются каждый год! Азиатские страны пусты, Китай И ВНЕЗАПНО! УКРАИНА! Которая готова полстраны продать тем же пындосам! А почему??? ДА ПОТОМУ ЧТО СНИМАТЬ НЕЧЕГО! Харьков, Днепропетровск, Куив, Львов - вот это похожи на города, хоть многоэтажки есть. ОСТАЛЬНОЕ ХУТОР! СПЛЛОШНОЙ! Даже в четырех городах съемкт аж 2015 года!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Батька красава! В очередной раз провел своим славянским xyем по губам всем директорам институтов дерьмократии и свидомым пидapaсам!))))))))))))
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2 из 3 ответов | показать все
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Великий Кормчий, вау, росейский рахит, ты проспалось? пайело с лапаты? запей средством для умягчения ванн и марш записываться в ряды боевых зашкваренных бурятов!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Куралесов Вася, вау! Ты уже записался в меньшинство боевых пидapacов укроини, чи бегаешь от повесток на диване?))))))))))))))))))))))))))
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