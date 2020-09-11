У Білорусі порушили справу щодо подій 6 вересня в Мінську

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу щодо подій 6 вересня під час протестів у Мінську.

Як повідомляється на офіційному сайті Слідкому, справу порушено за ч. 1 ст. 342 (Організація і активна участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок, які пов'язані з явною непокорою законним вимогам співробітників міліції, а також призвели до порушення роботи громадського транспорту, установ і організацій) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

"Унаслідок зупинки транспортного руху комунальному підприємству завдано збитків на загальну суму понад 30 тисяч рублів", – заявили в пресслужбі.

Підозрюваними у скоєнні вищевказаного злочину визнано чотирьох громадян віком від 18 до 32 років.

Крім того, підозрюваною у кримінальній справі, порушеній за ч. 2 ст. 339 (Хуліганство), визнано 18-річну дівчину, яка балончиком нанесла написи на загородження.

Повідомляється, що всі відеоматеріали, розміщені в інтернеті, долучені до матеріалів кримінальної справи і зараз вивчаються слідчими.

Як писав OBOZREVATEL, 6 вересня в Білорусі пройшли нові протести проти Олександра Лукашенка, багато затриманих.

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